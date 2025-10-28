Business solution specialist ERP
Vill du kombinera din IT-kompetens med en meningsfull insats för en hållbar framtid? Hos Lantmännen Biorefineries får du chansen att arbeta i framkant av både system och grön energi. Vi söker en driven och lösningsorienterad Business solution specialist med inriktning emot ERP som vill vara med och forma framtidens energilösningar - med bas på våra moderna produktionsanläggningar i Norrköping, Kimstad och Lidköping.
Hos oss blir du en viktig del av ett innovativt team hos en av Sveriges ledande producenter av bioenergi. Du får inte bara arbeta med teknik i ständig utveckling, utan också bidra till något större - en mer hållbar värld.
Det här kommer du att göra
Som Business solution specialist ERP hos Lantmännen Biorefineries IT får du en varierad och betydelsefull roll där du kommer att ansvara för utveckling, förvaltning och support av våra affärssystemslösningar/ERP i alla våra fabriker. Vårt primära affärssystem är Infor M3 Cloud men ansvaret kommer även att inkludera närliggande affärskritiska lösningar och integrationer. Du kommer även att ansvara för att följa upp och styra våra externa partners inom både utveckling och support inom området, i nära samarbete med övriga IT avdelningen. Du fungerar som en viktig länk mellan verksamheten i alla fabriker, externa partners och Lantmännens centrala IT-organisation, och bidrar aktivt till att utveckla och effektivisera våra rutiner och processer.
I ditt dagliga arbete så kommer du bl.a. att driva olika förvaltning och supportforum för att samla in verksamhetskrav samt önskemål och sedan inom satta ramar ansvara för att lösningar levereras till verksamheten. Du kommer även i jobba i förändringsprojekt, antingen i en projektledande eller expertroll.
Tjänsten är placerad i Norrköping, men resor till övriga fabriker kommer att förekomma. Du rapporterar till IT-chef.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Mycket god kunskap inom affärssystemet Infor M3
- Relevant utbildning och 3-5 års erfarenhet att arbeta med affärssystem. Helst inom IT, men erfarenhet ifrån att jobbat som super-user är också relevant.
- God kunskap i att självständigt driva uppdrag och projekt inom affärssystemsnära system
- Grundläggande kunskap inom integrationer och vad de innebär.
- God kunskap inom ITIL ramverket
- God kunskap att genom förvaltningsmodeller förvalta och driva utveckling av affärssystemsnära applikationer och system.
- Goda kunskaper i både svenska och engelska, tal och skrift.
- Erfarenhet ifrån Service Now är meriterande.
- Erfarenhet av att arbeta med IT stöd i en processindustri och förståelse för produktionsnära IT så som SCADA system är meriterande.
- Erfarenhet ifrån systemutveckling är meriterande.
Du är:
- relationsbyggande, och kan bygga och underhålla relationer och har förmågan att samarbeta med kollegor, kunder och leverantörer.
- strukturerad och analytiskt tänkande med förmåga att bryta ner problem och identifiera kritiska samband mellan komponenter och använda detta för att prioritera samt dra slutsatser för att sedan strukturerat och planerat leverera lösningar.
- initiativrik och framgångsrik i att identifiera och utveckla planer för att undvika problem och sedan specificera samt leverera de ändringar som behövs.
Du delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 23 november 2025. Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta IT-chef, Daniel Persson på daniel.y.persson@lantmannen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.Lantmännen Biorefineries är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderier med siter i Norrköping och Lidköping. Vi är den största nationella producenten av spannmålsbaserad etanol samt en av de största tillverkarna av dryckessprit, foder och livsmedelsingredienser. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 4,5 miljarder kr.
