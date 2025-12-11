Business Controller Västerås
För vår kunds räkning söker vi just nu en strategisk och konsultativ Senior Controller till Västerås. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-01-05 och pågå till och med 2026-07-04.
Om uppdraget
Detta uppdrag passar dig som vill ta en senior och affärsnära roll där du får stort ansvar för att driva utveckling och skapa värde för både kund och verksamhet. Du arbetar i en miljö med hög komplexitet där helhetsperspektiv, god analytisk förmåga och trygghet i kunddialoger är centralt. Uppdraget innebär nära samarbete med ledning och affärsområden, och du förväntas bidra både i strategiska diskussioner och i genomförandet av lösningar som ger tydliga resultat. Rollen innehåller uppdragsledning, rådgivning, affärsutveckling och kvalitetsansvar för leveranser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: * Leda och genomföra uppdrag med tydlig strategisk betydelse för kundens verksamhet * Utforma analyser och rekommendationer som stödjer kundens beslutsfattande * Arbeta nära affärsområden och bidra till utveckling av tjänster och arbetssätt * Ansvara för kvalitetssäkring av leveranser i projekten och stötta teammedlemmar * Identifiera behov hos kund och föreslå lösningar som stärker affären * Delta i möten med ledningsgrupper och presentera insikter och slutsatser * Arbeta brett över flera delar av organisationen och bidra till samordning mellan affärsområden * Använda SAP och andra system som stöd i analyser och rapportering
Övrigt: Start: 2026-01-05 Slut: 2026-07-04 Omfattning: 100% Placering: Västerås
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst tio års erfarenhet av Controlling
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Gedigen erfarenhet av SAP och förmåga att använda systemet i avancerade analyser
Dokumenterad erfarenhet från arbete inom tre olika affärsområden
Visad förmåga att leda, påverka och samarbeta på senior nivå
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
• Erfarenhet av att utveckla eller paketera konsulttjänster * Vana vid att arbeta i internationella organisationer med hög komplexitet och flera affärsområden * Genomförda uppdrag med starkt affärs eller strategifokus * Erfarenhet av att arbeta med förbättrings eller förändringsinitiativ i verksamheter
Önskade personliga egenskaper:
• Analytisk och strukturerad med förmåga att se helhet och samband * Trygg och kommunikativ i dialoger med både kunder och ledningsgrupper * Handlingskraftig och initiativrik med förmåga att driva uppdrag framåt * Affärsintresserad och skicklig på att omsätta behov till konkreta lösningar * Självständig med förmåga att prioritera och fatta välgrundade beslut Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
