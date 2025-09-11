Business Controller till Zinzino
2025-09-11
Vill du vara med och forma framtiden i ett snabbväxande, börsnoterat bolag med global räckvidd? På Zinzino får du inte bara en ny roll - du kliver in i en internationell miljö där innovation och samarbete står i centrum.
Zinzino är ett globalt B2C bolag verksamt i över 100 marknader och noterat på Nastaq First North Premier Growth Market. Zinzino erbjuder testbaserade och personligt anpassade kosttillskott - baserat på banbrytande forskning. Med stark organisk tillväxt, en ökad global närvaro och en aktiv förvärvsagenda fortsätter Zinzino att expandera snabbt, och därför söker vi en Business Controller med fokus på tillväxt och lönsamhet till vårt team i Göteborg.
Som Business Controller är du affärsdriven, har skarp analytisk förmåga och får energi av förändring. Rollen är varierande, du formar och utvecklar processer samtidigt som du arbetar nära verksamheten och stöttar med analyser och rekommendationer på olika nivåer. Du trivs i en miljö där tempot är högt, beslutsvägarna korta och där varje dag bjuder på nya möjligheter att påverka. Hos oss är du inte bara en kugge i maskineriet - du är en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxtresa.
Vad du kommer att göra:
• Kontroll och uppföljning av avtal, kostnadsdrivare och processer inom främst Supply Chain och försäljning.
• Identifiera och driva förbättringsinitiativ för processer, flöden och kostnadsstruktur samt KPI:er.
• Genomföra ad hoc-analyser för att förstå affärsmässiga konsekvenser av föreslagna åtgärder.
• Ha ett nära samarbete med Head of Business Control & Supply Chain för att ge input om hur verksamheten presterar.
• Ad-hoc-analyser och stöd till andra affärsområden med olika affärsinitiativ.
Du kommer att rapportera till och jobba nära vår Chief Supply Chain Officer/Head of Business Control, samt samarbeta tätt med övriga avdelningar och våra globala partners.
Då Zinzino växer kraftigt förändras och utvecklas företaget ständigt, därför kommer rollen att vara dynamisk och sannolikt att utvecklas över tid.
Vi söker dig som har ett starkt intresse för både siffror och flöden, är strukturerad, analytisk och trivs i gränslandet mellan ekonomi och verksamhet. Du är van att arbeta självständigt men är också en lagspelare som förstår värdet av god kommunikation - särskilt i ett globalt bolag med komplexa flöden.
Vi tror att du har:
• En akademisk examen inom ekonomi och/eller industriell ekonomi
• Minst 5 års erfarenhet som Business Controller, gärna med fokus på Supply Chain och i en internationell miljö.
• Förståelse för hur kostnadsdrivare fungerar i en extern produktions- och Supply Chain modell.
• Mycket goda kunskaper i Excel och BI-verktyg som Power BI.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vad du får hos oss:
• En central roll i ett börsnoterat globalt tillväxtbolag med entreprenörsanda.
• Möjlighet att påverka och forma både din roll och våra arbetssätt då du får jobba brett och nära flera delar av verksamheten.
• En entreprenöriell kultur med en vilja att hela tiden förbättra.
• Stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling då Zinzino växer och förändras.
• En arbetsmiljö där vi har kul tillsammans, stöttar varandra och firar framgångar. Zinzino präglas av öppenhet, engagemang och vi bygger vår kultur på samarbete och långsiktighet.
Du kan läsa mer om Zinzino här: https://www.zinzino.com/site/se/sv-se/om-oss/investerare/
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Zinzino med The Finance Family och har du några frågor är du välkommen att kontakta Jessica: jessica.ivarsson@financefamily.se
eller 073-098 38 06
P.S. Du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
