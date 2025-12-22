Business Controller till Soya Group
2025-12-22
Soya Group är en familjeägd företagsgrupp med rötter tillbaka till 1934 när Olof Wallenius grundade det första bolaget, Rederi AB Soya. Ordet Soya har sedan fått leva vidare och idag har vi verksamheter inom sjöfart, fastigheter, vattenrening och stuteri & gård. Hållbarhet och samhällsnytta är centralt hos oss och till vår ekonomiavdelning på Södermalm i Stockholm söker vi nu en Business Controller.
Du kommer primärt att arbeta med två av våra verksamheter som båda är i uppstartsfasen - Wallenius Water Innovation och Oversea Fleet Support (är du nyfiken på vad bolagen gör så finns mer information längre ner ??). Som Business Controller är du en strategisk partner till respektive bolags ledning och en nyckelperson i arbetet med att driva lönsamhet och hållbar utveckling. Du analyserar affärsresultat, utvecklar ekonomiska modeller och processer och tar fram beslutsunderlag.
Exempel på uppgifter och ansvar:
• Säkerställa korrekta rapporter och nyckeltal
• Ansvara för utfallsrapportering, budget, prognoser och uppföljning
• Genomföra ekonomiska analyser och identifiera förbättringsmöjligheter
• Delta aktivt i strategiarbete och affärscase
• Identifiera, utvärdera och följa upp projekt och initiativ
Du kommer att sitta både ute i verksamheterna och på Soya Groups ekonomiavdelning, där du ingår i en grupp på tio controllers. "För mig är det viktigt att teamet mår bra och känner samhörighet, samtidigt som man utvecklas", säger Sofia, Manager Group Control och den du rapporterar till.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att driva ditt eget arbete och tycka om att ha många kontaktytor. Självklart har du, liksom vi, ett stort intresse för hållbarhetsfrågor. Du behöver även:
• Akademisk utbildning inom ekonomi/finans
• Erfarenhet från redovisningsarbete och en tidigare controllerroll där du jobbat med analys och finansiell planering
• Tala och skriva svenska och engelska obehindrat
Du kan läsa mer om Soya Group https://www.soyagroup.com/.
Välkommen med din ansökan och till vårt team - här på Soya Group trivs man och blir kvar!
I denna rekrytering samarbetar vi med The Finance Family och har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Magnus eller Hanna:Magnus.aberg@financefamily.se
eller 0709-81 77 51hanna.richter@financefamily.se
eller 0707-909 606
P.S. Du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Wallenius Water Innovation AB utvecklar produkter och teknologier som syftar till att lösa betydande miljöutmaningar genom att ersätta kemikalier med hållbara metoder. Våra tekniska lösningar används inom industriella processer och vattenbehandling för att skapa en renare och säkrare framtid. Vi arbetar nära våra kunder och utvecklar hållbara innovationer som gynnar både miljön och ekonomin. Genom direktförsäljning i Sverige kan vi säkerställa levererat värde och kvalitet som grund för internationell tillväxt tillsammans med marknadsledande partners.
Oversea Fleet Support AB erbjuder en innovativ Fleet Support Center-tjänst för den globala sjöfartsindustrin. Genom att kombinera expertis inom fartygsdrift med avancerade digitala lösningar skapas en plattform som hjälper rederier att förbättra energieffektivitet, minska koldioxidutsläpp och effektivisera underhåll. Det är en digital plattform med experthjälp som omvandlar data till insikter och åtgärder, vilket främjar samarbete mellan besättning, landorganisation och supportcenter. Ersättning
