Business controller till Sepson Winch Group
Vi söker Business Controller till Sepson Winch Group i Lidköping!
Vill du arbeta nära verksamheten, påverka strategiska beslut och bidra till ökad lönsamhet i en internationell industrikoncern? Trivs du i en roll där analys, struktur och affärsnytta går hand i hand och där du får en central position i utvecklingen av styrning, processer och beslutsstöd?
Sepson Winch Group söker nu en Business Controller som får en nyckelroll i att stärka vår ekonomiska uppföljning, projektredovisning och affärsstyrning. Här får du arbeta i en internationell koncern med stark teknisk kompetens och höga ambitioner inom digitalisering och tillväxt. Kanske är det just dig vi söker?
Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som Business Controller på Sepson Winch Group får du ett brett och affärsnära ansvar med fokus på Lidan Marine AB och Sepson AB, som är två av koncernens dotterbolag, samtidigt som du stöttar moderbolaget i koncernövergripande analyser och gemensamma arbetssätt. Du arbetar tätt tillsammans med produktion, inköp, projektledning och ledning och blir en affärspartner med direkt påverkan på resultat och lönsamhet.
Rollen innebär ett stort ansvar för analys, projektuppföljning och utveckling av styrning och rapportering, samt ett aktivt bidrag i att förbättra bokslutsprocesser, digitalisering och enhetliga arbetssätt mellan bolagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Affärsnära controlling och analys för Lidan Marine AB och Sepson AB
Delaktig i månadsbokslut inklusive beräkning och analys av standardkostnadsavvikelser samt uppföljning av resultat, marginaler och kostnadsdrivare per affär, produkt och projekt
Lageranalys och kapitalbindning med fokus på omsättningshastighet, inkurans, prognosfel och förbättringsåtgärder
Projektuppföljning med kalkyl, utfall, prognos, risk och periodisering
Budget och forecast samt utveckling av KPI:er och strukturer för uppföljning
Beslutsunderlag för investeringar samt pris och lönsamhetsanalyser
Utveckling av rapportering och analys i Monitor, Business Central och Power BI
Driva förbättringar inom digitalisering och automatiserade ekonomiprocesser
Tjänsten rapporterar till CFO för Sepson Winch Group och är på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse. Rollen är placerad på huvudkontoret i Lidköping, med resor inom Sverige och internationellt vid behov.Profil
Vi söker dig som har god erfarenhet av kvalificerat controllerarbete och som känner dig trygg i en roll nära verksamheten där analys och dialog går hand i hand. Du besitter en akademisk utbildning inom ekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande och har erfarenhet av att arbeta i en tillverkande eller projektbaserad verksamhet där du byggt upp en stark förståelse för hur data och affärsprocesser samverkar.Du har erfarenhet av lageranalys och projektuppföljning och trivs i miljöer där utveckling, förbättringar och förändringsarbete sker genom kontinuerlig digitalisering och automation.
Tidigare erfarenhet av att arbeta i Business Central ser vi som något starkt meriterande. Du behärskar Microsoft 365 och har goda kunskaper inom Excel. Vi ser gärna att du arbetat med Power BI och Monitor ERP, eller annat likvärdigt affärssystem.
Som person är du nyfiken, strukturerad och affärsorienterad med förmåga att se både detaljer och helhet. Du trivs nära verksamheten och har lätt för att bygga förtroende med olika funktioner. Du vågar utmana när det behövs, men gör det med ödmjukhet och tydlighet. Genom ett datadrivet arbetssätt bidrar du med idéer och förbättringar, där du motiveras av att se hur ditt arbete bidrar till ökad lönsamhet och bättre beslutsstöd i organisationen.
Stämmer ovanstående information in på dig? Varmt välkommen med din ansökan till Sepson Winch Group, en global koncern i tillväxt där du i rollen som Business Controller får stor möjlighet att påverka vår affär, styrning och lönsamhet. Du får arbeta nära både ledning och verksamhet i en koncern som präglas av högt teknikinnehåll, internationell närvaro och tydliga tillväxtambitioner. Här blir du en nyckelspelare i en organisation med högt engagemang, korta beslutsvägar och stark framtidstro. Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen.
Om Sepson Winch Group
Sepson Winch Group är en internationell koncern specialiserad på avancerade hanteringssystem och världsledande vinschteknologi för både civil och militär sektor. Med verksamhet i Sverige, Italien, Indien och USA samt tillverkning på flera orter, är SWG en global aktör med stark tillväxt. Koncernens långsiktighet, innovationskraft och kundfokus gör det möjligt att kontinuerligt utveckla produkter, digitalisering och arbetssätt. Som Business Controller blir du en viktig del av denna tillväxtresa och får möjlighet att påverka koncernens framtida affär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://sepsonwg.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sepson Winch Group AB Kontakt
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se Jobbnummer
9808875