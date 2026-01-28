Business controller till Malå Såg
2026-01-28
Om rollen och teamet
Som business controller ansvarar du för finansiell controlling och analys av produktionsresultat i en sågverksmiljö. Du fungerar som en viktig affärspartner till sågverkets ledning och säkerställer transparens kring kostnader, marginaler, utbyten och operativ effektivitet, samtidigt som du stödjer strategiskt och operativt beslutsfattande i en svensk industriell verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Finansiell Controlling
Förbereda månatliga ledningsrapporter, prognoser och budgetar
Analysera kostnadsstrukturer, marginaler och avvikelser mot budget och prognos
Följa upp fasta och rörliga produktionskostnader (råvara, logistik, energi, arbetskraft, underhåll m.m.)
Stödja månads- och årsbokslut i samarbete med redovisningsfunktionen
Säkerställa efterlevnad av koncernens controllingstandarder och svenska rapporteringskrav
Produktions- & Operativ Controlling
Analysera produktionsvolymer, utbyten, återvinningsgrader och effektivitetsindikatorer
Följa upp centrala sågverks-KPI:er såsom produktionsutbyte, åtgångstal, stilleståndstid och styckkostnader
Utföra avvikelseanalyser mellan planerade och faktiska produktionsresultat
Stödja förbättringsinitiativ genom att tillhandahålla datadrivna insikter
Samarbeta nära Produktion, Underhåll och Marknad
Kostnads- & Lagercontrolling
Övervaka lagernivåer och värdering av timmer, produkter i arbete och färdigvaror
Analysera lagrets omsättningshastighet, nedskrivningar och lagerförändringar
Stödja produktkalkylering och marginalanalyser per produktgrupp och kundsegment
Verksamhetsstöd
Fungera som finansiell sparringpartner till sågverkets ledning och avdelningschefer
Tillhandahålla ad hoc-analyser och beslutsstöd för operativa och investeringsrelaterade beslut
Stödja CAPEX-utvärderingar, efterkalkyler och lönsamhetsanalyser
Processförbättring & System
Bidra till utveckling och förbättring av controllingverktyg, rapporter och KPI:er
Stödja ERP-system och produktionsrapporteringssystem
KVALIFIKATIONER & ERFARENHET
Universitetsutbildning inom finans, controlling, företagsekonomi, industriell ekonomi eller liknande
3-7 års erfarenhet av controlling eller ekonomi, gärna från industri- eller tillverkningsmiljö
Erfarenhet av produktions- eller operativ controlling är starkt meriterande
God förståelse för kostnadsredovisning, lagervärdering och marginalanalys
Grundläggande kunskap om svenska redovisningsprinciper
Erfarenhet av ERP-system; Visma, SAP eller liknande är meriterande
Goda kunskaper i Excel; erfarenhet av BI-verktyg är ett plus
Flytande svenska och engelska; tyska är meriterande
