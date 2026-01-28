Business controller till Malå Såg

Cesab Rekrytering AB / Controllerjobb / Malå
2026-01-28


Om rollen och teamet
Som business controller ansvarar du för finansiell controlling och analys av produktionsresultat i en sågverksmiljö. Du fungerar som en viktig affärspartner till sågverkets ledning och säkerställer transparens kring kostnader, marginaler, utbyten och operativ effektivitet, samtidigt som du stödjer strategiskt och operativt beslutsfattande i en svensk industriell verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Finansiell Controlling

Förbereda månatliga ledningsrapporter, prognoser och budgetar

Analysera kostnadsstrukturer, marginaler och avvikelser mot budget och prognos

Följa upp fasta och rörliga produktionskostnader (råvara, logistik, energi, arbetskraft, underhåll m.m.)

Stödja månads- och årsbokslut i samarbete med redovisningsfunktionen

Säkerställa efterlevnad av koncernens controllingstandarder och svenska rapporteringskrav

Produktions- & Operativ Controlling

Analysera produktionsvolymer, utbyten, återvinningsgrader och effektivitetsindikatorer

Följa upp centrala sågverks-KPI:er såsom produktionsutbyte, åtgångstal, stilleståndstid och styckkostnader

Utföra avvikelseanalyser mellan planerade och faktiska produktionsresultat

Stödja förbättringsinitiativ genom att tillhandahålla datadrivna insikter

Samarbeta nära Produktion, Underhåll och Marknad

Kostnads- & Lagercontrolling

Övervaka lagernivåer och värdering av timmer, produkter i arbete och färdigvaror

Analysera lagrets omsättningshastighet, nedskrivningar och lagerförändringar

Stödja produktkalkylering och marginalanalyser per produktgrupp och kundsegment

Verksamhetsstöd

Fungera som finansiell sparringpartner till sågverkets ledning och avdelningschefer

Tillhandahålla ad hoc-analyser och beslutsstöd för operativa och investeringsrelaterade beslut

Stödja CAPEX-utvärderingar, efterkalkyler och lönsamhetsanalyser

Processförbättring & System

Bidra till utveckling och förbättring av controllingverktyg, rapporter och KPI:er

Stödja ERP-system och produktionsrapporteringssystem

KVALIFIKATIONER & ERFARENHET

Universitetsutbildning inom finans, controlling, företagsekonomi, industriell ekonomi eller liknande

3-7 års erfarenhet av controlling eller ekonomi, gärna från industri- eller tillverkningsmiljö

Erfarenhet av produktions- eller operativ controlling är starkt meriterande

God förståelse för kostnadsredovisning, lagervärdering och marginalanalys

Grundläggande kunskap om svenska redovisningsprinciper

Erfarenhet av ERP-system; Visma, SAP eller liknande är meriterande

Goda kunskaper i Excel; erfarenhet av BI-verktyg är ett plus

Flytande svenska och engelska; tyska är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131664-1812211".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cesab Rekrytering AB (org.nr 556255-4179), https://cesab.teamtailor.com
Setra Malå (visa karta)
939 32  MALÅ

Arbetsplats
Cesab

Jobbnummer
9709857

