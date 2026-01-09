Business Controller med valfri placeringsort
Erfaren Business Controller sökes till vår kund. Placeringsort kan vara valfri.
Är du en ekonom som triggas av att förstå hur siffror hänger ihop och att göra dem begripliga för andra? Vill du vara en nyckelperson som påverkar affären genom smarta analyser, tydliga kalkyler och konstruktiv dialog med verksamheten?Vi söker dig som är trygg i din ekonomiska roll, nyfiken på affärsutveckling och van att kommunicera ekonomiska insikter till kollegor i olika delar av verksamheten. I denna roll får du arbeta affärsnära och strategiskt med kalkyler och anbud som ligger till grund för viktiga beslut.
Ditt anställningserbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande roll där din insats verkligen gör skillnad, inte bara i siffror utan i verksamhetens utveckling. Du kommer till en öppen och inkluderande kultur som värdesätter samarbete, tydlighet och nytänkande. Möjlighet att vara delaktig i förbättringsprojekt där ditt perspektiv tas på allvar. Flexibilitet och balans - vi tror att engagerade medarbetare gör bäst ifrån sig när de har utrymme att växa.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Ta fram affärsmässiga kalkyler och kostnadsberäkningar som stöd i anbudsprocesser och strategiska beslut.
Samarbeta nära sälj- och driftfunktioner. Du är en bro mellan ekonomi och verksamhet och hjälper kollegor förstå vad siffrorna betyder.
Utveckla kalkylmodeller, arbetssätt och verktyg som ger bättre beslutsunderlag.
Presentera och förklara nyckeltal och analyser på ett enkelt och inspirerande sätt för målgrupper utan ekonomisk bakgrund.
Värt att veta
Vi har kontor i hela Sverige och du kan välja vilken placeringsort som passar dig bäst.
Våra förväntningar
Du har en relevant universitetsutbildning inom ekonomi och erfarenhet av kalkylarbete eller controlling. Du är bra på att göra komplexa siffror begripliga för andra, oavsett roll eller nivå. Rollen kräver att du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.
Som person har du en trygg självkänsla och nyfikenhet, du ser möjligheter där andra ser hinder. Du kommunicerar tydligt och trivs med tvärfunktionellt samarbete. Vi tror att du är en person som vill vara med och påverka affärsbeslut och strategi genom smart analys och insikt.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
