Business Controller med systemfokus till konsultuppdrag

SJR söker en strukturerad och analytisk Business Controller med intresse för system och IT till ett internationellt bolag i framkant. Detta är ett konsultuppdrag med start 15e november och pågår inledningsvis till den 30 april 2026, med goda möjligheter till förlängning.
Uppdraget är på heltid och utförs enligt en hybridmodell, där du förväntas vara på plats på kontoret i Södertälje cirka 2-3 dagar i veckan. Kontoret är modernt och lättillgängligt med goda kommunikationer. Till detta uppdrag söker dig som vill vara anställd som konsult genom SJR, med förmånliga villkor och tjänstepension enligt kollektivavtal.
Rollen kombinerar traditionellt controllingarbete med ansvar för utveckling och förvaltning av finansiella system. Du blir en nyckelperson mellan ekonomi och IT, där du säkerställer att systemstöd och processer fungerar optimalt för verksamhetens behov.
Ansvarsområden
• Vara systemägare och superuser för ett antal IT-lösningar samt agera länk till IT-drift och supportorganisation
• Administrera och uppdatera befintliga system
• Vara kravställare och delta aktivt i implementation av nya IT-lösningar
• Implementera systemförändringar och säkerställa funktionalitet
• Stödja verksamheten med att bygga och utveckla rapporter
• Arbeta med business controlling inom flera processområden
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ekonomi, gärna med kompletterande utbildning inom IT. Du har erfarenhet av controlling och ett stort intresse för system och dataanalys. Rollen kräver mycket goda kunskaper i Excel och en generell förståelse för IT-system. Erfarenhet av Oracle EPM Cloud, SAP S/4 HANA, C-Place eller Power BI är meriterande. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du noggrann, strukturerad och analytisk. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har förmåga att driva flera uppgifter parallellt utan att tappa helhetsperspektivet. Du är resultatinriktad och har ett intresse för att förbättra processer, arbeta effektivt och bidra till verksamhetens utveckling genom smarta systemlösningar.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-01. Till detta uppdrag kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
