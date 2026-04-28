Business Controller
Din nya roll
Nu söker vi en Business Controller till ett uppdrag hos en ledande aktör inom bank- och finanssektorn.
Som Business Controller kommer du att ha en central roll i att stödja verksamheten med finansiell analys, uppföljning och rapportering. Du arbetar nära affären och bidrar till strategiska beslut genom att omvandla komplexa data till tydliga och värdeskapande insikter. Rollen innebär även att leda och utveckla ett team av controllers.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Leda och koordinera controllerfunktionens arbete
Ansvara för finansiell uppföljning, analys och rapportering
Vidareutveckla modeller, processer och ramverk inom ekonomistyrning
Säkerställa kvalitet i data och rapportering
Bidra till utveckling av BI- och rapporteringslösningar
Fungera som ett affärsnära stöd till ledning och verksamhet
Företagspresentation
Vår kund är en svensk bank med verksamhet i både Norden och Baltikum, som erbjuder allt från digitala lösningar för vardagsekonomi till omfattande finansiell rådgivning för både privat- och företagskunder. Hos dem blir du en del av en innovativ resa där flexibla och tekniskt avancerade lösningar skapar en överlägsen kundupplevelse. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och här värdesätts nytänkande, samarbete och engagemang i arbetet med att utveckla framtidens banktjänster.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Omgående. Slut: 2027-01-31, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk utbildning inom ekonomi, teknik eller naturvetenskap
Flerårig erfarenhet av arbete som controller, gärna inom bank eller finans
Erfarenhet av att leda team eller koordinera arbete i större organisationer
Van att arbeta med finansiell redovisning, modeller och ramverk
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Excel och övriga MS Office-verktyg
Erfarenhet av redovisningssystem (meriterande med Cognos)
Arbetat med rapportering, datahantering och gärna Power BI
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Arbetsgivare Jobbusters AB
https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM
