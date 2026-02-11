Business controller
Vi söker nu en engagerad och självgående Business Controller för ett interimsuppdrag på cirka sex månader. Uppdraget är hos en kund som är känd för sin varma och omtänksamma kultur där människor trivs, stannar länge och känner stolthet över sitt arbete. Samtidigt befinner sig organisationen i en spännande transformationsresa, vilket gör rollen extra dynamisk och utvecklande.
Arbetsplatsen är office first, vilket innebär att du arbetar på plats fem dagar i veckan tillsammans med ditt team. För att kunna ta uppdraget krävs en godkänd säkerhetsprövning.
Uppdraget startar som ett interimsuppdrag men är tänkt attövergå i en anställning om det känns rätt för båda parter.
Ansvarsområden
I rollen ingår du i ett erfaret Business Controller team som arbetar verksamhetsnära och stöttar organisationen med analys, uppföljning och ekonomistyrning. Du ansvarar för att säkerställa korrekta kostnadsnivåer i månadsbokslut, genomföra analyser och bidra i budget- och prognosprocesser.
Du samarbetar tätt med verksamhetschefer och ekonomiavdelningen, och är en viktig länk i att ge verksamheten rätt beslutsunderlag och god kostnadskontroll.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Uppföljning, analys, budget och prognoser
• Månadsbokslutsarbete och kvalitetssäkring av kostnadsnivåer
• Stöd till verksamhetschefer i ekonomiska analyser och beslutsunderlag
• Säkerställa tillgång till relevanta rapporter och finansiella insikter
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi och omkring fem års erfarenhet från exempelvis business control eller revision. Du har god förståelse för redovisning och rapportering, är analytisk och trivs i en roll där du kombinerar struktur, verksamhetsstöd och löpande finansiellt ansvar.Dina personliga egenskaper
Som person är du kommunikativ, prestigelös och trygg, och du uppskattar ett nära samarbete med verksamheten. Du har god prioriteringsförmåga, arbetar strukturerat och bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt. Avancerade Excel kunskaper är en förutsättning, och erfarenhet av IFS eller Power BI är meriterande.
Detta är en möjlighet för dig som vill vara med på en utvecklingsresa samtidigt som du får arbeta i en miljö där kollegor trivs och kulturen är minst lika viktig som siffrorna.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Emma Hultberg på 0766471641 Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-25
Varmt välkommen med din ansökan!
