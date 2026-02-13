Budgetstrateg till Värmdö kommun
2026-02-13
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vill du vara en nyckelperson i Värmdö kommuns arbete med budget, styrning och framtida ekonomiska förutsättningar?
Som Budgetstrateg tillhör du Ekonomiavdelningen som är en del av Kommunledningskontoret.
Här får du en central roll i kommunens ekonomiarbete och ansvarar för att driva, samordna och utveckla budgetprocessen - från prognoser och underlag till beslut i nämnd och kommunfullmäktige. Du arbetar nära både förvaltningens ledning och den politiska organisationen och rapporterar direkt till Ekonomichef.
Ditt uppdrag
Du blir navet i budgetåret och ansvarar för att leverera:
Leveranser
• Budgetförutsättningar
• Mål och budget
• Underlag och analyser kopplade till ekonomiskt utrymme, intäkter, finansförvaltningen, pensionsprognoser, skatteunderlagsprognoser.
• Samordna och analysera befolkningsprognoser som underlag till budgetprocessen och strategisk verksamhetsutveckling.
• Samordning av alla dokument och underlag i budgetprocessen
Aktiviteter - förvaltningsinternt
• Framtagande av tid- och aktivitetsplan
• Underlag för förvaltningens prioriteringar
• Uppdatering av ekonomiskt utrymme och intäktsunderlag
• Löpande dialog med verksamheter i förvaltningen
Aktiviteter - politiken
• Samordning av politiska aktiviteter kopplade till budget
• Uppdatering av utrymme och budgetverktyg
• Hantering av frågor och underlag till politiken
Beroenden och samarbete
Du arbetar nära flera funktioner, bland annat:
• Kommunövergripande uppföljning och prognosarbete
• T1 och T2-processerna samt årsredovisningen
• Befolkningsprognoser
• Finansförvaltningen (budget, uppföljning, attest och som godkännare)
Din erfarenhet
Vi söker dig som är trygg i dina kunskaper och som person, och som trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och samverkan. Vi ser att du har utmärkt förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du gillar att arbeta tillsammans med andra, och uppskattar att vara en del av - och ibland leda - ett team.
• Trygg och stabil i din kompetens
• Prestigelös, flexibel och samarbetsorienterad
• Strukturerad med god förmåga att prioritera
• Bekväm och uppskattar att hålla presentationer för både förvaltning och politikKvalifikationer
• Akademisk utbildning inom ekonomi eller. Eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi
• Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning, gärna inom politiskt styrd organisation kommunal verksamhet
• Erfarenhet av arbete med skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser
Meriterande: Erfarenhet av resursfördelningsmodeller samt tidigare erfarenheten från kommunal verksamhet
Dina personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. För denna tjänst kommer bakgrundskontroller att genomföras och är en förutsättning för anställning.
Ansökan urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen att inkomma med ansökan så snart som möjligt.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
