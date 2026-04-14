Budbilsförare till FB Transport AB
2026-04-14
FB Transport AB söker en pålitlig och självgående budbilschaufför som kan börja med kort varsel.
Arbetet innebär dagliga transporter med van/lätt lastbil mellan olika orter. Du kör fasta rutter och ansvarar för att leveranser sker i tid och utan misstag.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Transport av gods mellan terminaler och företag
Hämtning och leverans av paket, väskor och medicinska prover
Dagliga körningar, ofta längre sträckor (t.ex. Stockholm-Norrköping)
Ansvar för lastning, lossning och att godset hanteras korrektKvalifikationer
B-körkort
God körvana och ansvarskänsla
Klarar av att arbeta självständigt utan ständig uppföljning
Punktlig - sena leveranser är inte acceptabelt
Grundläggande svenska eller engelska
Meriterande
Erfarenhet av budbil/transport
Erfarenhet av tidspressade leveranser
Lokalkännedom i Stockholm och Mälardalen
Vi erbjuder
Heltidsarbete
Omgående start
Stabilt arbete med fasta körningar
Kollektivavtal enligt Transportavtalet
Försäkringar via Fora
Fast månadslön: 32 000-35 000 kr/mån beroende på erfarenhet
Vi välkomnar sökande från EU/EES. För rätt kandidat kan vi bistå i processen för arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: babakbeygvand@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökning - Budbilsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FB transport AB
(org.nr 559305-3779)
Gelbgjutarevägen 1 (visa karta
)
171 48 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9854771