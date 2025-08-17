Budbilsförare
Radhissons Transport AB / Fordonsförarjobb / Kungälv
2025-08-17
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Radhissons Transport AB i Kungälv
Radhissons Transport AB är ett växande transportföretag som erbjuder pålitliga leveranser till både företag och privatpersoner. Vi söker nu en engagerad budbilsförare till vårt team i Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
• Leverera gods och paket till kunder i tid och med hög servicekänsla
• Hantera lastning och lossning av varor
• Säkerställa att transporter sker enligt gällande trafik- och säkerhetsreglerKvalifikationer
Manuellt B-körkort
God lokalkännedom i Göteborg med omnejd
God svenska i tal och skrift
Ansvarstagande och punktlig
Meriterande
Tidigare erfarenhet av budkörning eller transportarbete
Servicevana och kundbemötande
Anställningsform
Heltid/Deltid enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts omgående.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Hanko.Radhisson@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Radhissons Transport AB
(org.nr 559522-0533) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanko Radhi Hanko.Radhisson@gmail.com 0705444144 Jobbnummer
9461613