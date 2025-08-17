Budbilsförare

Radhissons Transport AB / Fordonsförarjobb / Kungälv
2025-08-17


Radhissons Transport AB är ett växande transportföretag som erbjuder pålitliga leveranser till både företag och privatpersoner. Vi söker nu en engagerad budbilsförare till vårt team i Göteborg.

Publiceringsdatum
2025-08-17

Dina arbetsuppgifter
• Leverera gods och paket till kunder i tid och med hög servicekänsla
• Hantera lastning och lossning av varor
• Säkerställa att transporter sker enligt gällande trafik- och säkerhetsregler

Kvalifikationer
Manuellt B-körkort
God lokalkännedom i Göteborg med omnejd
God svenska i tal och skrift
Ansvarstagande och punktlig

Meriterande

Tidigare erfarenhet av budkörning eller transportarbete
Servicevana och kundbemötande

Anställningsform
Heltid/Deltid enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts omgående.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Hanko.Radhisson@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Radhissons Transport AB (org.nr 559522-0533)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hanko Radhi
Hanko.Radhisson@gmail.com
0705444144

Jobbnummer
9461613

