Budbilschaufför Sökes Till Meca Uppsala!
Vill du bli en del av ett skickligt team i en spännande och gynnsam verksamhet? Är du en driven och flexibel person med ett stort service- och bilintresse?
Då kanske det är dig vi söker som Budbilschaufför till vårt Expresslager i Uppsala!
AnsvarsområdenVi förväntar oss att du som Budbilschaufför ska brinna för service till 100 procent, vara kundorienterad, initiativtagande och ha goda kunskaper om hur ett fordon fungerar. Du kommer att arbeta med lagerhantering samt visa prov på driv och engagemang för att vara del av teamet och nå våra mål. Försäljning och orderhantering via webb och telefon blir också en del av dina arbetsuppgifter.
Du ska vilja och kunna engagera dig i mötet med kunden och ha förmågan att ge våra kunder det där lilla extra som gör att de kommer tillbaka till just oss! Du är en uppskattad lagspelare som har lätt för att arbeta i team och bidra till helheten. Att du tar ansvar för ditt arbete och din egen prestation är en förutsättning för att arbeta på MECA.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Arbeta aktivt med försäljning och ordermottagning
- Hålla god ordning och reda samt organisera varor och produkter
- Köra och leverera varor med budbil
- Säkerställa att leveranser och returer från kunden tas emot på lager och behandlas på korrekt sätt
- Aktivt arbeta med lagerunderhåll
- Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande är meriterande
- Kunskaper och erfarenhet av bilreservdelar
- Kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
- Datorvana
- B körkort
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från en liknande bransch, där fordonskunskap och erfarenhet från verkstad premieras.
Som person har du en hög social förmåga, har en positiv inställning och är lösningsorienterad. Du är engagerad, ansvarsfull samt service- och kundfokuserad.
Tjänstens omfattning
- 100% Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
- Lönesättning enligt kollektivavtal
- Start enligt överenskommelse
- Placering: Uppsala
- Antal tjänster: 1
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För oss som arbetar på MECA är mångfaldsfrågor en del av vår vardag. Vi strävar efter en högre representation av medarbetare med internationell bakgrund, en jämnare könsfördelning och en åldersstruktur som på bästa sätt representerar våra kunder.
Varför ska du arbeta på MECA?Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete i ett framgångsrikt och offensivt företag. Tjänsten kan komma att tillsättas före utsatt ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan! Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs även en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och ev. ekonomisk kontroll (UC).
PersonuppgiftshanteringMECA Sweden AB, org.nr. 556356-5612, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter:https://www.mekonomencompany.se/wp-content/uploads/2024/01/Integritetspolicy-rekrytering_version-2401.pdf
MECA med huvudkontor i Stockholm och Malmö omsätter 1 miljard. Vi på MECA differentierar oss genom att vara hela Sveriges mest förstående bilexpert. Vi ingår i börsnoterade MEKO och agerar på den svenska eftermarknaden för bilar. Genom störst förståelse för våra konsumenters och kunders vardag skapar vi helhetslösningar som ska göra oss till förstahandsvalet. Det sker dels genom vår fristående verkstadskedja, MECA Bilservice med ca. 400 verkstäder, där vi vill skapa den bästa konsumentresan. Dels genom att vi som grossist säljer och distribuerar verkstadsutrustning, reservdelar och biltillbehör via våra 60 lokala Expresslager till alla Sveriges verkstäder. Inom vår verkstadskedja hanteras det varje år 450 000 bilar.
Vi ska alltid vara Professionella, Innovativa, Kompetenta och Engagerade. Vi arbetar aktivt med ständigt lärande och CSR, och i Sverige arbetar 1300 personer under varumärket MECA.
Vi skapar förutsättningar för alla att ta sig dit de vill. Alltid.
Läs mer om oss på meca.se
