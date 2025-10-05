Bryggeriarbetare
Bryggeri AB Nya Victoria / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Falköping
2025-10-05
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
Visa alla jobb hos Bryggeri AB Nya Victoria i Falköping
Det är roligt att växa och bli större och nu behöver vi bli flera. Nya Victoria utvecklas och blir större. Då behöver vi bli flera som hjälps åt att göra livet lite roligare. Nya Victoria är ett microbryggeri i Falköping som under de senaste åren har fördubblat vår försäljning och produktion.
Vi söker nu ny medarbetare för att klara av efterfrågan. Arbetet består primärt av att arbeta med puben och säljarbetet men även produktionen.
Helst vill vi att du har erfarenhet av någon eller några av uppgifterna innan men viktigast är att du passar in i vårt team. Givetvis meriterande om du kan mycket om öl men viktigast är att vara nyfiken. Du ska kunna ta egna initiativ, arbeta självständigt och tillsammans i grupp.
Intervjuer kommer ske löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: uffe@nyavictoria.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bryggeri AB Nya Victoria
(org.nr 559000-8248)
Mossvägen 13 (visa karta
)
521 30 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Disponent
Uffe Karlström uffe@nyavictoria.se 0725314907 Jobbnummer
9540931