Bravida söker servicekoordinator i Värnamo
Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Värnamo Visa alla administratörsjobb i Värnamo
2025-12-12
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Värnamo
Vill du arbeta i en koordinerande roll där service, teknik och struktur möts? Som servicekoordinator hos Bravida får du en central position där du håller ihop hela flödet mellan kund, tekniker och leverantörer.
Om rollen
I rollen som servicekoordinator kommer du att arbeta som navet mellan kund, Bravidas tekniker och olika leverantörer. Du tar emot ärenden från kunder där du tolkar felanmälningar och avgör vilken typ av åtgärd som behövs. Du supporterar teknikerna ute på fältet, stöttar dem med ritningar, information och vägledning och säkerställer att varje uppdrag blir rätt utfört. Du ansvarar för att planera, boka och följa upp teknikernas utförande, samtidigt som du håller ihop hela flödet från start till mål. Det innebär att du beställer material, driver garantiärenden, lämnar prisuppskattningar, hanterar reklamationer och ser till att rätt information når kunden. Du säkerställer också att alla uppdrag rapporteras korrekt genom att ta fram faktureringsunderlag, summera timmar och material. Rollen innebär även tät kundkontakt där du återkopplar status, gör avstämningar och säkerställer att ärendet är avslutat. I vissa fall deltar du vid efterbesiktningar eller uppdaterar kontaktlistor och dokumentation kopplat till kundens fastigheter.Publiceringsdatum2025-12-12Profil
För att lyckas i rollen som servicekoordinator tror vi att du har en naturlig fallenhet för teknik, service och struktur. Du har en teknisk förståelse som gör att du snabbt kan sätta dig in i felanmälningar, förstå hur systemen hänger ihop och vara ett tryggt stöd för teknikerna ute på fältet. Det är viktigt att du kan tolka information, resonera logiskt kring möjliga orsaker och komma med relevanta frågor eller lösningar. Du är kommunikativ och trivs med många kontaktytor. Därför är det viktigt att du kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift, hantera förväntningar och skapa goda relationer. Vi tror också att du är en person som tar ansvar, driver ärenden i mål och ser till att återkoppling sker. Du har ett affärstänk som gör att du förstår vikten av korrekta underlag och ett stabilt kassaflöde. Erfarenhet från service, el, installation eller fastighetsrelaterad teknik är meriterande, men viktigast är att du har viljan att lära dig och utvecklas inom rollen. Kombinationen av servicekänsla, tekniskt intresse och struktur gör dig framgångsrik här.
Skallkrav för tjänsten:
• Teknisk förståelse, gärna kopplad till el, fastighetsdrift eller installation
• Goda kunskaper inom Office-paketet
• B-körkort
• Tal och skrift i svenska och engelska
Meriterande för tjänsten:
• Arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen
• Arbetslivserfarenhet från liknande roller
Om Bravida
Bravida är en av Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper Bravida deras kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som servicekoordinator, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som servicekoordinator kommer du vara anställd av oss på Framtiden AB för att sedan ha mycket goda chanser till en anställning direkt hos BravidaAnställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Värnamo
Arbetstid: Mån-fre 07:00-16:00
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51790_JOB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
331 01 VÄRNAMO Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9641960