Bränsleingenjör inom kärnkraft
2025-09-22
Uniper är ett fantastiskt bolag att växa och utvecklas i! Då vår kollega går vidare internt, söker vi en ny kollega och bränsleingenjör till OKG, vår kärnkraftsverksamhet i Oskarshamn.
Som bränsleingenjör hos oss har du en unik roll i arbetet med den verkliga kärnan på verket. Tjänsten är bred och mångfacetterad då vi hanterar hela kedjan från inköp av uran till det är dags för mellanlagring.
Främst söker vi dig med erfarenhet från en liknande roll inom kärnkraftsbranschen men kan även vara öppna för kandidater i början av karriären. Vi ser fram mot din ansökan och att välkomna vår nya kollega och vardagshjälte som tillsammans med oss kommer bidra till ett stabilt och säkert elsystem som står stadigt även i framtiden!
Hej!
Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vi är stolta över att vi två år i rad har blivit utsedda till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets mätning. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. I vårt arbete för en hållbar framtid är en stark och integrerad säkerhetskultur grundläggande, vilket speglar vår företagskultur och engagemang i allt vi gör. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. The beating heart of Energy!
Din roll hos oss
Enheten TH (härd och bränsle) omfattar två grupper, där du ingår i den ena;THB (bränsleteknik). Den andra gruppen är THF (reaktorfysik).
Enheten är en del av OKGs teknikavdelning som med över 100 ingenjörer ser till att Sveriges största kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3 och OKGs övriga kärntekniska anläggningar kan fortsätta att operera under många år framöver. Vi bygger industrihistoria!
Detta är en roll i vilken du kombinerar administrativt arbete med ett ben ute i verksamheten. Du hanterar många olika kontaktytor och samverkar med bränsleingenjörer och reaktorfysiker på enheten, men även med personal från reaktorunderhåll, kemi, strålskydd och drift. Externa kontakter utgörs av SKB, kärnbränsleleverantörerna samt andra bränsleingenjörer inom branschen.
Vad kommer du jobba med?
Som bränsleingenjör arbetar du med kärnbränsleteknik. Det innebär att du kommer att lägga stor del av din tid på följande:
• Planering och genomförande av inspektioner och hantering för kärnbränsle och styrstavar
• Planering och genomförande av tillverkningsuppföljning för kärnbränsle och styrstavar
• Sammanställning och utvärdering av inspektionsresultat, konstruktionsgranskning för kärnbränsle och styrstavar
• Utredningar inom verksamhetsområdet
• Framtagning och uppdatering av säkerhetsredovisning i samband med kärnbränsleprojekt
• Tolkning av krav från myndigheter och andra externa och interna aktörer
Några tjänsteresor per år ingår. Dessa kan vara både nationella och internationella och är oftast planerade i god tid.
Du ingår i ett team om sju personer och rapporterar till chefen för bränsleteknikgruppen. I Martin Sandin får du en inkluderande genuin chef med tydliga förväntningar på din leverans. Utöver stödet från chefen och teamet, får du en fadder som hjälper dig in i vår verksamhet - hos oss löser vi uppdraget tillsammans!
Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Uniper är en del av samhällskritisk verksamhet i Sverige varför den här befattningen kan omfattas av krigsplacering. Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning
Vem vi söker
Vi ser gärna att du kommer från kärnkraftsvärlden och vi eftersträvar en mix av kompetens och personligheter i vårt team. Besitter du kunskap om tillverkning av bränsle, kan läsa ritningar och har lite materialkunskap med dig i bagaget? Toppen!
Har du inte kommit så långt i karriären ännu? Då krävs mer från dig vad gäller ambition och förmåga att sätta dig in i rollen.
För att bli lyckosam ser vi att du har en god balans mellan ambition, nyfikenhet och att vara ödmjuk inför uppgiften. Arbetets art är stundtals komplext varför en god analytisk förmåga är ett måste liksom noggrannhet ordning och struktur. För att få framdrift i arbetet är det avgörande att du har lätt för att ta kontakt och samverka med kollegor internt och externt. Att skapa förtroende och bygga goda arbetsrelationer är något vi värnar. Detta kommer väl till pass när du för dialog med kollegor från olika kompetensområden.
• Avklarad ingenjörsexamen inom maskin/energi/teknisk fysik/kemi eller kärnkraftteknik
• God administrativ förmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket (tal, skrift, förståelse)
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter/roll
• Arbetslivserfarenhet inom kärnkraft
• Arbetslivserfarenhet av projektledning och projektekonomi
• Kunskap/erfarenhet inom mekanisk konstruktion
• Körkort B
OKG - en naturlig del av framtidens energilösningar
OKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. Företagets fossilfria elproduktion bidrar till elförsörjningen och motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att nå de övergripande klimatmålen och hantera klimatutmaningen. Därför stöttar vi utveckling inom området och arbetar också med effektiv och säker nedmontering av anläggningar som inte längre är i drift, som en naturlig del i vårt ansvarstagande.
