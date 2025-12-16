Brandväggstekniker till Quest Consulting
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior brandväggstekniker med gedigen erfarenhet av nätverksinfrastruktur, brandväggsteknik och nätverkssäkerhet. Du kommer att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där säkerhet, stabilitet och prestanda är i fokus.
Obligatoriska krav
Mycket god erfarenhet av nätverksinfrastruktur, brandväggsteknik och nätverkssäkerhet
Djup kunskap om nätverksprotokoll samt applikationslagret
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Palo Alto-brandväggar och Panorama
Förmåga att arbeta självständigt samt bidra med expertis i komplexa miljöer
Meriterande krav
Erfarenhet eller kunskap inom Microsoft Azure
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
