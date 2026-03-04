Brandinspektör/brandingenjör
2026-03-04
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Som brandinspektör/brandingenjör arbetar du huvudsakligen med räddningstjänstens förebyggande myndighetsutövning. I rollen ingår att:
* Planera och genomföra tillsyn enligt LSO
* Handlägga tillstånd och genomföra tillsyn enligt LBE
* Granska byggärenden och remisser samt skriva yttranden (ex. bygglov och detaljplaner)
* Ge rådgivning och följa upp systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
* Delta i olycksuppföljning samt bidra i utvecklings- och förbättringsarbete inom det förebyggande området
* Informera och ge stöd till verksamheter och allmänhet, samt medverka i utbildnings- och projektinsatser
Du arbetar självständigt med eget ärendeansvar och gör bedömningar utifrån lagstiftning och riskanalys, i nära samverkan med kollegor, kommunens verksamheter, näringsliv och andra externa aktörer.
Räddningstjänsten är en flexibel organisation, vilket innebär att andra arbetsuppgifter kan ingå utifrån verksamhetens behov och din kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som är brandinspektör och har gått minst tillsyn A, eller brandingenjör som har gått RUB. Alternativt har en annan relevant utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har:
* Goda kunskaper i lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.
* Förmåga att självständigt tolka och tillämpa lagstiftning i praktiken
* God administrativ förmåga samt vana att dokumentera och handlägga ärenden på ett rättssäkert sätt
* Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i tal och skrift
* God samarbetsförmåga och kommunicerar konstruktivt i dialog med verksamheter och allmänhet
* Förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt, då stora delar av tjänsten innebär självständigt arbete
* Hög integritet och trygghet i myndighetsrollen
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Vi ser det även sommeriterande om du har:
* Erfarenhet av tillsyn LSO och LBE.
* Erfarenhet av tillståndsgivning LBE.
* Erfarenhet av byggremisser, riskhantering.
* Erfarenhet som operativt befäl inom räddningstjänsten.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten innefattar registerutdrag.
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
