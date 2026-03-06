Bostadsadministratör - Vikariat
2026-03-06
Vi söker en vikarie till vår trevliga arbetsgrupp som brinner för att hjälpa internationella studenter och gästforskare med deras boende under sin studietid på KTH.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av administration av bostäderna och kontakt med studenterna via e-mail och besök.
Kvalifikationer
- Flytande engelska och svenska i tal och skrift. I kontakten med studenterna använder vi engelska och i arbetet med bostäderna har vi många kontakter med fastighetsägare och tekniker som sker på svenska.
- Mycket god samarbetsförmåga och erfarenhet av arbete med eget ansvar
- Erfarenhet av arbete inom service
Meriterande
- Erfarenhet av liknande arbete
- Högskolestudier
- Erfarenheter av studier utomlands
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
