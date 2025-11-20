Bolånehandläggare!
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-11-20
Bolånehandläggare - Hjälp kunder att hitta det bästa bolånet!
Vill du arbeta med att guida kunder genom bolåneprocessen och hjälpa dem att förbättra sin privatekonomi? Vi söker nu en engagerad bolånehandläggare som vill ge service i världsklass och säkerställa att kunderna får de mest fördelaktiga lånevillkoren utifrån sina individuella behov.
Om rollen
Som bolånehandläggare är din huvuduppgift att vägleda kunder genom låneprocessen, analysera deras ekonomiska situation och presentera de bästa möjliga lånealternativen. Kundresan och kundnöjdheten är vårt största fokus, och vi strävar alltid efter att överträffa kundernas förväntningar.
Vi söker dig som är:
Social och utåtriktad - Du trivs med kundkontakt och bygger långsiktiga relationer.
Säljinriktad och målinriktad - Du motiveras av att nå och överträffa dina mål.
Lyhörd och serviceinriktad - Du har en stark vilja att hjälpa kunder och förstår deras behov.
Drivande och initiativrik - Du tar ansvar och är proaktiv i ditt arbete.
Kommunikativ - Du uttrycker dig tydligt och övertygande på både svenska och engelska.
Intresserad av privatekonomi - Du har en god förståelse för ekonomiska sammanhang och kan förklara dessa för kunder på ett enkelt sätt.
Noggrann och organiserad - Du kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus på detaljerna.
Nyfiken och ambitiös - Du strävar efter att utvecklas och förbättras kontinuerligt.
Studievana - Beredd att ta ansvar för din egen inlärning, inklusive Swedsec-certifiering (vi tillhandahåller struktur och stöd för detta).
Varför arbeta hos oss?
Ett starkt varumärke och en arbetsplats där du kan utvecklas inom bank och finans.
Regelbundna teamaktiviteter för att stärka gemenskapen.
Friskvårdsbidrag på 4000 kr per år.
Tillgång till exklusiva förmåner och aktiviteter.
Möjlighet att arbeta hybrid - både på kontoret och hemifrån.
En arbetsplats där vi ständigt strävar efter att förbättra och utveckla våra tjänster.
Om teamet
Du blir en del av ett engagerat team med 13 bolånehandläggare och två teamchefer. Tillsammans arbetar vi för att utmana bolånemarknaden och samarbetar nära våra partner- och produktteam för att skapa de bästa lösningarna för våra kunder.
Tjänsten är en heltidstjänst med start omgående. I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka in din ansökan snarast, då urval och intervjuer sker löpande.
Skicka ditt CV och personliga brev till: work@talentpartner.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9613417