Bolagsjurist till Calviks
Job Solution Sweden Consulting AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Nyköping
, Arboga
, Norrköping
eller i hela Sverige
CALVIKS
Som en av Sveriges mest snabbväxande koncerner inom kompetensförsörjning så befinner vi oss konstant i en expansiv fas. Vi har från 2022 gått från att vara två bolag till idag 32 bolag, där vi finns verksamma i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige så har vi kontor på ett trettiotal platser från Stockholm och söderut.
På vårt huvudkontor i Stockholm så sitter i dagsläget en handfull bolag, där olika typer av verksamheter bedrivs. Majoriteten av koncernens ledning utgår också från kontoret i Stockholm. Bolagen i koncernen jobbar med allt från interimslösningar, Executive search, search & headhunting, konsulttjänster, utbildning inom olika ämnen samt ett par redovisningsbolag med fokus på konsultlösningar.
I dagsläget så köper moder- och dotterbolag in juridiska tjänster på konsultbasis. I den expansiva fas som bolaget befinner sig i så ser vi flertalet fördelar i att ha en person som jobbar internt med dessa processer för att kontrollera och äga arbetet själva. Koncernen har som mål att under 2028 omsätta tre miljarder och under kommande år har bolaget som ambition att göra en omlistning till huvudlistan.
Bolagsjurist
Vi söker nu en medarbetare till kontoret i Stockholm som ska arbeta som koncernens bolagsjurist. Som bolagsjurist kommer du att arbeta med alla frågor som rör det juridiska området för koncernens alla verksamheter. Primärt kommer du dock att arbete med moderbolagets frågor. Du kommer att arbeta nära såväl ledningsgrupp som dotterbolagens VDs. Vi söker dig som vill arbeta i en föränderlig miljö och med ett högt tempo där du ständigt utmanas. Har du mångårig erfarenhet från att arbete med förvärvsprocesser är det en merit.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
• Självständigt driva, leda och samordna det juridiska arbete för koncernen
• Vara en central del i bolagets förvärvsarbete. Du kommer jobba med allt från att träffa bolag till att leda due diligence-processerna
• Leda den omlistning koncernen ska göra
• Bistå koncernens bolag med diverse juridiska uppgifter, allt från arbetsrättsliga till avtalsrättsliga frågor
Kompetens
Vi söker dig som vill jobba i en framåtlutad organisation som hela tiden har nya saker på gång, både inom landet gränser som internationellt. Du ska vara extremt strukturerad och organiserad. Du ska inneha en god förmåga att kommunicera med individer som alla har varierande erfarenhet inom det juridiska fältet. Med det krävs det att du har en god administrativ och analytisk förmåga. Din initiativkraft och ditt engagemang tillhör dina främsta styrkor.
I umgänget med andra är du lyhörd, har lätt för att samarbeta och är van att ta ledarrollen i arbetsprocessen kring det juridiska. Vidare är du nyfiken och nytänkande, har en god känsla för detaljer och arbetar på ett metodiskt och strukturerat sätt som är lätt för andra att förstå och delta iKvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av juridiskt arbete
• Förmåga att självständigt driva due diligence-processer
• Du behärskar Office paketet på ett utmärkt sätt
• Mycket goda kunskaper i skrift inom svenska och engelska språket.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta VD, Viktor Rönn, 0733-69 77 37.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev skrivet på svenska. I ditt brev ser vi gärna att du beskriver varför du vill arbeta inom kompetensförsörjning och varför anbudsarbete intresserar dig.
Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9452013