Bokningskoordinator till Avisita
2025-08-29
Vi behöver ytterligare en nyckelspelare i vårt härliga Kundteam! Som Bokningskoordinator på Avisita blir du navet i vår leverans - den första kontakten för våra kunder och leverantörer och den som ser till att bokningsuppdrag genomförs smidigt och snabbt. Ditt engagerade arbete gör verklig skillnad för våra kunder, varje dag.
Om rollen
Du har en central roll i kundteamet där du ansvarar för inflödet av ärenden och förfrågningar, koordinerar bokningar och ser till att våra uppdrag levereras enligt process, med hög kvalitet och god service. Ditt fokus ligger både på kundnöjdhet och struktur och du är den som trivs när mycket händer samtidigt. Du inte bara pratar om att överträffa kundens förväntningar. Du gör det också.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för First Line under våra öppettider, inkommande ärenden via telefon och mejl
Utföra bokningar inom projektboende i Second Line
Administrera och följa upp bokningar enligt tydliga rutiner
Delta i interna möten och bidra med underlag och insikter
Vem söker vi?
Tjänsten bokningskoordinator är en junior roll. Vi värderar därför dina personliga egenskaper och söker dig som passar in på den här beskrivningen:
är utåtriktad, nyfiken och älskar service och att prata med människor
trivs i ett högt tempo, kan hantera uppgifter parallellt och gillar ordning och reda
kommunicerar tydligt och tryggt på svenska och engelska, i både tal och skrift
vill jobba i ett ägarlett tillväxtföretag med hög utvecklingstakt
har gått ut gymnasiet eller högre utbildning och letar efter ditt första eller andra jobb
är van att jobba i system och möta dina kunder via telefon
tidigare erfarenhet från kundtjänst/service, telefonförsäljning eller supportverksamhet
har körkort
Vad kan vi erbjuda?
Hos Avisita får du möjligheten att arbeta i en framåtlutad och nytänkande organisation där glädje, energi och engagemang är en stor och självklar del av vardagen. Vi har en tydlig plan för vår fortsatta tillväxt och ser fram emot att du som Bokningskoordinator blir en viktig del i vår resa, nu när vårt Kundteam växer. Läs mer om Avisita och vår resa på www.avisita.com.
Placering och ansökan
Tjänsten är placerad på Avisitas kontor i Kållered, Mölndal. Arbetstid efter gällande schema i Kundteamet. Start enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv och varför du vill arbeta som Bokningskoordinator hos Avisita till job@avisita.com
.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12 september. Rekryteringsprocessen pågår löpande under ansökningstiden.
Observera att vi endast hanterar ansökningar som skickas till ovan adress. Kontakt från rekryteringsföretag eller liknande undanbedes.
