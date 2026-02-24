Boendestödjare vikariat
Eda kommun , Vård & Stöd / Vårdarjobb / Eda Visa alla vårdarjobb i Eda
2026-02-24
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eda kommun , Vård & Stöd i Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för entrygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och skapa trygg, säker och jämlik vård för alla?Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för människor med psykisk ohälsa och funktionsvariationer?
Vi söker nu engagerad och lyhörd boendestödjare till vårt team inom socialpsykiatrin för ett vikariat på 6 månader.
Om verksamheten
Inom socialpsykiatrin arbetar vi för att ge stöd till personer med psykisk ohälsa för att de ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Genom delaktighet, respekt och individens egna mål i fokus skapar vi tillsammans vägar till ökad livskvalitet och återhämtning.
Vårt arbete bygger på ett rehabiliterande och motiverande förhållningssätt där trygghet, struktur och vardagsglädje är viktiga delar.
Om tjänsten
Som boendestödjare arbetar du nära brukaren i vardagen och ger stöd utifrån behovet i hemmet, i aktiviteter och i kontakt med samhällets olika stödinsatser. Du stöttar individen i att utveckla sina färdigheter, stärka sin självständighet och hitta balans i vardagen på ett socialt och pedagogiskt sätt.
Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt utifrån brukarens behov. Arbetet runt brukaren sker i team som består av boendestödjare, sjuksköterska, alkohol- och drogterapeut samt biståndshandläggare. Metoden vård och stödsamordning används i arbetet.
Arbetsuppgifter kan vara
* Motivations- och aktiveringsstöd.
* Stöd i att strukturera vardagen och hitta rutiner.
* Stöd i att bryta isolering och delta i samhällslivet.
* Stöd i att samspela socialt och att kommunicera med andra.
Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter.
Vem är du?
Du är en trygg, engagerad och empatisk person som trivs med att arbeta nära människor. Du ser möjligheter där andra ser hinder, och du tror på varje människas förmåga till utveckling och återhämtning.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har en utbildning inom vård och omsorg.
Meriterande är eftergymnasial utbildning, KY utbildning med inriktning till personer med funktionsnedsättning, kunskap och utbildning i arbetsmetoderna MI (Motiverande samtal) samt utbildning/erfarenhet inom missbruk/beroende/samsjuklighet/socialpsykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
Körkort är ett krav i denna befattning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvällstjänstgöring förekommer.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats. Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Välkommen med din ansökan till en spännande och utvecklande tjänst. Ansökan görs digitalt via Offentliga Jobb.
Eftersom vi ser fram emot din ansökan så vänta inte utan sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
Grundannonsering sker enligt kommunens policy, vi undanber oss därför bestämt försäljare av annonsplats, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Vård & Stöd Kontakt
Tf. områdeschef
Rebecka Johansson +46703024471 Jobbnummer
9761385