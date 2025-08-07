Boendestödjare till [enhet]
2025-08-07
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Solsta gruppbostad. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är en tjänst på 85%. Om Solsta
Boendet vänder sig till de som tillhör LSS personkrets 1, med exempelvis diagnos inom autismspektrum eller intellektuell funktionsnedsättning. Målet för oss på Solsta är att ge de som bor där en trygg och stimulerande vardag som leder till ökad självständighet och livskvalitet. Vi utgår från deras unika förutsättningar, styrkor, intressen och behov så att de kan utvecklas och må bra. Personal finns tillgänglig dygnet runt för att ge det stöd just du behöver. Brukarna bor i egna lägenheter som anpassas efter deras behov, och har även tillgång till gemensamma utrymmen där alla kan umgås med personal och grannar. Solsta har naturen inpå knuten och några hundra meter bort finns en sjö där man kan fiska och grilla. Solsta ligger tre kilometer från Lindholmen i Vallentuna. Det behövs körkort för att ta sig till boendet då bussarna går väldigt sällan.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida [OBS Tas bort om du söker timanställda] samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning (ändra vid behov) Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Omgående Sista dag att ansöka är 15/9-25 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: Josefine Håkansson 070-166 57 19, josefine.hakansson@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
