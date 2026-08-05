Boendestödjare
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2026-08-05
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Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Då kan du bli vår nya kollega!
Nu söker Falu kommun och Omsorgsförvaltningen boendestödjare till ett av socialpsykiatrins serviceboenden. Arbetstiden är utifrån att enheten är bemannad mellan kl. 07:30 och 20:30 alla dagar i veckan.
Ett stort arbete som har pågått under en längre tid inom socialpsykiatrin är utvecklingen av en bemanningsoptimering mellan våra sex boendeenheter och vår dagliga sysselsättning. Det innebär att du som medarbetare introduceras och arbetar på en eller flera enheter, men att du har din grundplacering på en av enheterna. Trots bemanningsoptimeringen så är vårt mål alltid att skapa trygga och sammansvetsade arbetsgrupper. Tillsammans bidrar vi till ett varmt och öppet arbetsklimat där vi hjälps åt att sträva mot gemensamma mål och förhållningssätt. Som medarbetare ansvarar du för att bidra till en hälsosam arbetsmiljö och verkar för att nå enheternas mål. Du visar din delaktighet genom att ta på dig uppdrag och genom att delta i arbete som utvecklar verksamheten.
Arbetet som boendestödjare bygger på allas lika värde, ett respektfullt bemötande och vikten av delaktighet och självbestämmande. Vi har ett starkt brukarfokus där vi jobbar förebyggande och ser till så att stödet håller god kvalitet. Att arbeta med individer som har diagnoser inom socialpsykiatrins område kräver en god närvaro och ett gott teamarbete med kollegor. Arbetet är både intressant, givande och utmanande.
Vi söker dig som har en god förmåga att bemöta, stärka och stödja individer med psykiska funktionsnedsättningar i deras vardag, har ett genuint engagemang, ett intresse för verksamhetens uppdrag samt att du vill vara med och göra skillnad på riktigt för Falubon!
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som boendestödjare utför du både sociala och praktiska stödinsatser för att stärka och stödja individer i vardagen, såväl inom som utanför bostaden, allt utifrån lösningsfokus och ett lågaffektivt bemötande. Målsättningen är att bidra till en återhämtningsprocess för individen som på sikt kan göra boendestödet överflödigt. Uppdraget kan handla om att ge stöd och handledning i att utföra olika sysslor i hemmet samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter men också om att vidga vardagslivet utanför hemmet genom sociala aktiviteter som utflykter med mera. Boendestödet ska vara flexibelt och utformat med hänsyn till individens skiftande behov med utgångspunkt i enskild genomförandeplan.
I arbetet kommer du att arbeta i vårt verksamhetssystem Treserva, varför förmåga att sköta dokumentation är ett måste enligt givna riktlinjer med en god förmåga i svenska språket i såväl tal som skrift. Som boendestödjare samarbetar du med verksamhetens sjuksköterska och arbetsterapeut samt fysioterapeut. Utifrån boendestödsuppdraget har du även i den en roll som kallas "näransvarig" till vissa personer av de som bor på boendet. Utifrån den rollen medverkar du bland annat vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, har kontakt med anhöriga, förvaltare/god man samt medverkar vid samordnad vårdplanering och andra planeringar som rör personen.
I dina arbetsuppgifter ingår likaså att du tar ansvar för att genomföra och följa upp uppgifter som överlämnas av andra kollegor, professioner eller chef.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Utbildning till undersköterska med inriktning psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar
Erfarenhet av att arbeta med genomförandeplaner
God datorvana
God förmåga att dokumentera samt uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Ett stort intresse för målgruppen och psykiatriområdet
Vi söker dig som:
är relationsskapande
är strukturerad
är stabil
har hög samarbetsförmåga
har god empatisk förmåga
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer:
Utbildning/erfarenhet inom vård- och stödsamordning
Utbildning i lågaffektivt bemötande
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Verksamheten tillämpar arbetstidsavtalet Heltid till alla, där utgångspunkten är heltid men med möjlighet att önska sysselsättningsgrad. Avtalet innebär även flexibilitet och möjlighet att till viss del önska arbetstider. Arbetstiden innefattar dag och kväll.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer att efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337704". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal Bergslagen falun.bergslagen@kommunal.se Jobbnummer
10022370