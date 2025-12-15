Boendestöd natt
Kvinno- Och Tjejjouren Borås / Vårdarjobb / Borås Visa alla vårdarjobb i Borås
2025-12-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kvinno- Och Tjejjouren Borås i Borås
Boendestödjare natt till Kvinno och Tjejjouren i Borås.
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett värdigt liv? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Kvinno och Tjejjouren i Borås. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett värdigt liv fritt från våld.Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Kvinno- och tjejjouren Borås är en fristående ideell förening som under demokratiska former och ur jämställdhetsperspektiv skall arbeta för alla människors lika värde. Föreningens mål och verksamhet regleras av föreningens stadgar.
Kvinno- och tjejjouren Borås har ett skyddat boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. Till Kvinno- och tjejjouren Borås skyddade boende välkomnar vi vuxna personer oavsett könsidentitet (samt medföljande barn) som har upplevt mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtyck.Om tjänsten
Vi söker nu en boendestödjare natt till vårt skyddade boende. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar en stor del självständigt men också och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser utifrån uppdrag.
Du ska arbeta som boendestödjare kväll, helg och natt och samverka med kollegor, styrelse, volontärer och bidra till verksamhetens utveckling.
Du ska ha ett flexibelt förhållningssätt
Du ska utgå från verksamhetens värdegrund och bemötande.
Du ska journalföra utifrån uppdrag och andra viktiga händelser runt varje klient.
Du ska samverka med dina kollegor kring boendets processer. Delta på logistik, personalmöten, handledning och boendekonferenser.
Du ska stödja/hjälpa boenden i deras vardag att sköta boendemiljön såsom disk, städ samt följa våra rutiner.
Du ska läsa in och dokumentera i loggen varje dag samt svara i jourtelefonen.
I uppdraget ingår akuta placeringar och inskrivningar som kan ske under natten.
Det ingår i uppdraget att lämna över en muntlig rapport när dagpersonal tar över.
Anställningsvillkor
Vi söker nu en medarbetare för tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning. Tjänsten är på 65-70 % och arbetstiderna är kväll, helg och natt har ett rullande 4-veckorsschema. Natt är sovande jour med tillgång till personal i beredskap.
Vi tillämpar individuell lönesättning och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Du ska vara trygg och stabil i situationer som kan vara stressande och utmanande.
Som medarbetare på Kvinno och Tjejjouren tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Du som söker har social kompetens, kan samarbeta med andra och tar ansvar för din arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vid följande kompetenser:
Utbildning som socialpedagog, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning som bedöms vara lämplig.
Kunskaper inom VINR, heder och TMO.
Kunskap om lagstiftning gällande skyddat boende.
Du ska ha en pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kunna anpassa ditt sätt att kommunicera därefter.
Erfarenheter av arbete med personer som befinner sig i kris.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en del av arbetet.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Kollegor som drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet och arbeta för att de vi jobbar med ska ha ett självständigt liv fritt från våld.
Kvinno och Tjejjouren har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern läroportal med ett utbud av utbildningar i bl.a VINR.
Vad händer nu?
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss! Sista ansökningsdag 2025-12-15
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag
Kontaktuppgifterlotta.westberg@ktjboras.se
verksamhetschef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: lotta.westberg@ktjboras.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestöd natt". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kvinno- Och Tjejjouren Borås Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kvinno & Tjejjouren Borås Jobbnummer
9645645