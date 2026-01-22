Boendesamordnare
Boendesamordnare
Söker du ett spännande och varierande arbete som innehåller både praktiskt arbete, administration och förebyggande arbete samt möten med människor? Då är detta tjänsten för dig.
Om arbetsplatsen
Vuxenenheten inom social-och arbetsmarknadsnämnden består av vuxen myndighet och ekonomiskt bistånd. Som medarbetare på vuxenenheten i Sala arbetar du med kollegor i en god gemenskap och ett öppet arbetsklimat med mycket engagemang. Enheten ger råd, stöd och riktade insatser till individer och familjer. Målet är att stärka människors resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. I det dagliga arbetet finns stöd av teamledare och kollegor.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som boendesamordnare är du länken mellan vuxenenheten, biståndsenheten och utförarsidan både inom SAK och FO när det gäller lägenheter för våra olika målgrupper. Arbetet leds av två boendesamordnare där du kommer ha ett delat ansvar för området. I tjänsten ingår administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation enligt rådande lagstiftning, statistik och hanteringen av hyreskontrakt. Vår målgrupp är enligt biståndsbeslut inom områdena LSS, socialpsykiatri, skadligt bruk och beroende, (missbruk) och våld i nära relation.
Arbetet innebär kontakt med målgrupperna, förvaltare, handläggare och gode män, alltid med klienten i fokus. Du ansvarar för att utveckla vårt arbete framåt vilket innebär att du behöver samverka och planera med både interna och externa aktörer. Du tillsammans med din kollega driver arbetet framåt med allt praktiskt som förekommer i samband med flytt, bostadskontrakt och städning. Du är också ett stöd till klienter/brukare vid inflyttning och utflyttning av våra olika boendeformer.
Som boendesamordnare arbetar du för att bibehålla samarbetsytor och arbetar för god samverkan med våra bostadsbolag för att kunna tillhandahålla lägenheter enligt biståndsbeslut. Du arbetar vräkningsförebyggande genom att ge råd och stöd till medborgare, du samverkar tätt med övriga på förvaltningen. Mycket arbete sker med externa kontakter så som fastighetsbolag, elbolag osv. I arbetet ingår uppsökande verksamhet i kombination med det förebyggande i syfte att motverka hemlöshet. Du deltar också i den långsiktiga planeringen av bostäder för målgruppen. Kvalifikationer
Du har ett stort intresse för att möta människor och har erfarenhet av arbete med olika målgrupper. Du är strukturerad, självständig och självgående men samtidigt har du en god samarbetsförmåga. Du måste i ditt dagliga arbete vara flexibel utifrån nya förutsättningar och omständigheter som kan ske på en dag. Du anpassar kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav. Du utgår från allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet, klientens behov har du som utgångspunkt. Du är flexibel i arbetssätt och tempo för att möta klienternas behov och arbetsgruppens utmaningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och gruppens sammansättning.
Vi söker dig som t.ex. är beteendevetare, socialpedagog eller behandlingsassistent eller dig som har annan utbildning som arbetsgivare bedömer som lämplig. Det är fördel om du besitter en god lokalkännedom om bostadsfrågans möjligheter och utmaningar i Sala kommun.
Meriterande är även kunskap om myndighetsutövning enligt Sol och LSS så som socialrätt, samt kunskap om lagstiftning inom hyresområdet.
Du måste kunna skriva och tala svenska samt ha datorvana.
B-körkort krävs i tjänsten.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid
Flextidsavtal finns, viss tjänstgöring efter kontorstid kan förekomma i denna tjänst.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpasSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 260215, intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Lisa Lundell, 0224-749082, lisa.lundell@sala.se
Teamledare Alexandra Hansdotter, 0224-749602, alexandra.hansdotter@sala.seFacklig kontakt
Vision Jenny Granqvist 0224-749631, jenny.granqvist@sala.se
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
