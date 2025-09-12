Boendeassistent timvikarier
2025-09-12
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vi söker nu timvikarier till flera av våra gruppbostäder. Har du utbildning inom vård och omsorg och tidigare erfarenhet av arbete inom omvårdnadsyrket? Vill du bidra till att skapa en förutsägbar, trygg och glädjefylld vardag för våra brukare? Då kanske du är vår nästa boendeassistent, välkommen med din ansökan!Nu söker vi boendeassistenter till våra gruppbostäder Lunda 1, Lunda 2 och Gåvsta. Gruppbostäderna ligger i en lantlig miljö. Två av boendena ligger på Jällagärdet 10 minuter från Gränbystaden och den tredje ligger i Gåvsta. Här bor vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser. På boendet som heter Lunda 2 bor två män med utåtagerande beteende.
Våra brukare har LSS beslut och omfattande omvårdnadsbehov. Målet med våra verksamheter är att skapa ett meningsfullt och värdigt liv utifrån individens förutsättningar. Hos oss får du ständigt lära dig nya saker i en verksamhet med händelserika dagar.
Ditt uppdrag
I rollen som boendeassistent timvikarie ger du stöd och omvårdnad i vardagen, skapar trygghet och deltar i fritidsaktiviteter tillsammans med brukarna. Du arbetar strukturerat utifrån genomförandeplaner och har kontakt med andra aktörer i brukarens nätverk. Du ser till varje enskild persons behov för att säkerställa att vardagen blir så förutsägbar, trygg och glädjefylld som möjligt. I arbetet ingår kontakt med andra aktörer i brukarens nätverk. Du bidrar även till att utveckla vår verksamhet och arbetar med metoder som lågaffektivt bemötande och alternativ kommunikation. Du arbetar när behovet finns, kan vara på kort varsel. Inget rullande schema.
Vi söker dig som har någon av följande utbildningar eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
• gymnasieexamen inom vård och omsorg
• vuxenutbildning inom vård och omsorg
• omvårdnadsutbildning som motsvarar undersköterskekompetens
Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbete inom omvårdnadsyrket och erfarenhet av arbete med omsorg av personer med funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Det är meriterande om du har kunskaper i lågaffektivt bemötande. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift och behöver även ha goda datorkunskaper. Som person är du empatisk, flexibel och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är bra på att ta initiativ, samarbeta och håller dig lugn och samlad i utmanande situationer. Då arbetet på en av våra boende kräver att ge omvårdnad till personer med utåtagerande beteende är det viktigt att du har en god förmåga att vara följsam, har tålamod och inte är rädd av dig.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta verksamhetschef Sosso Milegrim, 018-726 34 77
Facklig företrädare:Kommunal, 010-442 82 04Vision, Karin Lundborg 018- 727 51 52Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Timlön
