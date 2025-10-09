Boendeassistent till Kungsängsgatans serviceboende
2025-10-09
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Hos oss möter du en engagerad arbetsgrupp med stark arbetsglädje och fin dynamik. Här får du ett omväxlande arbete med över 20 brukare, där du blir en viktig del av en stöttande arbetsgrupp - här gör vi skillnad tillsammans, varje dag. Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan.
Vårt LSS-boende på Kungsängsgatan 33C i centrala Uppsala erbjuder stöd och omsorg till vuxna med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service (LSS). Här arbetar vi med individens behov i fokus och strävar efter att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull vardag för våra boende. Som boendeassistent blir du en del av ett engagerat team som arbetar nära brukarna genom samtal, praktiskt stöd och relationsskapande insatser.
Arbetet är förlagt dygnet runt, både vardagar och helger, med sovande jour, vilket innebärvarierade arbetstider enligt schema. Vi arbetar två av sex helger.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som boendeassistent är du en närvarande samtalspartner och ett viktigt stöd i våra boendes vardag. En stor del av arbetet handlar om att bygga förtroende, skapa trygghet och finnas där i både vardagliga och svåra stunder.
Dina uppgifter inkluderar:· Att föra samtal som stärker individens självständighet, välmående och delaktighet· Att ge stöd i personlig omvårdnad, hushållssysslor och fritidsaktiviteter· Att dokumentera insatser och följa upp enligt genomförandeplan· Att samarbeta med kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper
KvalifikationerVi söker dig som är undersköterska, stödpedagog eller har annan YH-utbildning inom social omsorg eller funktionsstöd. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av arbete inom LSS eller socialpsykiatri. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska, både muntliga och skriftliga och du behöver ha goda dator-, dokumentations- och systemkunskaper.
Du är trygg och har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt. Du driver dina processer vidare. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Emina Sesto, verksamhetschef, 018-727 63 15
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
