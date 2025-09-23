Boendeassistent
2025-09-23
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Har du erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning och söker ett arbete som både utmanar och utvecklar? Som boendeassistent får du använda din kreativitet och flexibilitet som viktiga verktyg i vardagen - ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad.
Team Nyby är ett stödboende beläget i stadsdelen Nyby, nära Gränby centrum och med promenadavstånd till Gamla Uppsala, där det finns fina promenadstråk. Området har goda bussförbindelser vilket gör det enkelt att ta sig hit kollektivt. Verksamheten består av tio lägenheter med ett rum och kök, utspridda i Nybyområdet, och är kopplade till en baslägenhet. I baslägenheten finns kök och gemensamhetsutrymmen där våra brukare kan träffa personal för stöd eller social samvaro, exempelvis för att spela spel. Vår målsättning är att erbjuda bästa möjliga stöd anpassat efter varje individs behov.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som boendeassistent arbetar du för att stötta brukaren mot en mer självständig vardag. Du ger individuellt stöd i både praktiska och sociala situationer, vilket kan innebära att följa med på läkarbesök, delta i sociala aktiviteter samt hjälpa till med matlagning, städning och tvätt. I rollen ingår att coacha och vägleda individen till att hitta lösningar som underlättar att hantera vardagens utmaningar.
Du fungerar även som ett stöd i kontakten med brukarens nätverk och i sociala sammanhang ute i samhället. Du arbetar utifrån den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med brukaren och samarbetar med kollegor i teamet, utomstående aktörer och legitimerad personal.
Arbetet är förlagt till dagtid, kvällstid och helger.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen inom vård och omsorg, eller annan utbildning som motsvarar undersköterskekompetens alternativt stödpedagog eller socialpedagog. För att lyckas i rollen som boendeassistent behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt vara trygg med att använda dator i arbetet. Du har även vana vid att dokumentera. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med omsorg av personer med psykisk funktionsnedsättning. Har du även erfarenhet av lågaffektivt bemötande och motiverande samtal (MI) är det meriterande.
Som person är du flexibel och anpassar dig lätt till förändrade omständigheter och ser möjligheter i nya situationer. Med ett empatiskt förhållningssätt har du förmågan att ge stöd till personer med funktionsnedsättning utifrån deras individuella behov i vardagen. Du tar initiativ och driver aktiviteter framåt för att uppnå resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Eva-Marie Lejdeblad, verksamhetschef, 018-726 35 72.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 71.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
