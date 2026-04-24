Blombackaskolan söker Grundlärare mot fritidshem
2026-04-24
Du arbetar, tillsammans med förskollärare/lärare, i förskoleklass, årskurs 1 och på fritids. Som lärare i vårt fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla verksamheten på fritidshemmet i enlighet med läroplanen. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i team och i arbetslag, där samverkan med skolans lärare är en viktig del av uppdraget
Du skapar en positiv och tillgänglig lärmiljö som väcker lust att lära och ger eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. I verksamheten är du en tydlig ledare med höga förväntningar, som bygger förtroendefulla relationer och ger eleverna ansvar att arbeta både självständigt och i grupp. Ditt ledarskap och din varierade undervisning bidrar till trygghet.
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning, tom 261231 - med möjlighet till förlängning, på 100% som lärare i fritidshemmet.
Du blir en del av ett engagerat och skickligt kollegium med god samarbetskultur. Vi har ett professionellt elevhälsoteam som samverkar med dig, elever och vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Du planerar, utifrån läroplanen, en pedagogisk och meningsfull fritidsverksamhet där elevernas behov, intressen och erfarenheter tas tillvara, Du ingår i arbetslag, där kollegialt lärande, gemensam planering och reflektion utvecklar undervisningens kvalitet. Du bidrar även aktivt till skolans och fritidshemmets övergripande utvecklingsarbete och arbetar för en likvärdig och hållbar undervisning för alla elever. Tillsammans med kollegor skapar du lärmiljöer som stimulerar lek, kreativitet och lärande - både inne och ute.
Vem är du?
Som person är du trygg och stabil, med god självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Du har lätt för att skapa relationer och samarbetar väl med både kollegor, elever och vårdnadshavare.
Vi ser också att du:
Har ett stort engagemang för elever, särskilt de i behov av stöd
Är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade situationer
Är kreativ och bidrar med idéer som utvecklar verksamheten
Har god pedagogisk insikt och kan anpassa ditt arbetssätt efter elevernas olika behov Kvalifikationer
-Du har examen med lärarlegitimation Grundlärare mot fritidshem.
-Du är väl förtrogen med skolans och fritidshemmets styrdokument
-Du är en tydlig ledare och har förmågan att anpassa din undervisning och verksamheten till den elevgrupp du möter.
-Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att kommunicera med elever, vårdnadshavare och kollegor på ett sätt där du tar ansvar för budskapet och att mottagaren förstår vad du menar.
Meriterande:
-Erfarenhet av att arbeta med rastaktiviteter och utomhuspedagogik. Dina personliga egenskaper
-Du arbetar för en hållbar organisation där du sprider kunskap, tar ansvar och stöttar dina kollegor.
-Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Blombackaskolan är en tvåparallellig F-9-skola med cirka 500 elever och 70 medarbetare. Skolan är centralt belägen i Södertälje, intill Torekällberget, med närhet till naturen och goda kommunikationer. Vi erbjuder en välorganiserad och stabil skolmiljö där arbetslagen utgör grunden för skolans pedagogiska utveckling. Skolledningen är undervisningsnära och arbetar i nära samverkan med medarbetarna för att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Blombackaskolan präglas av ett engagerat och erfaret kollegium med en tydlig kultur av samarbete, professionalitet och trivsel. Vi värdesätter kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet, egenskaper som, tillsammans med tydlighet, struktur och ledarskap i klassrummet, bidrar till hög kvalitet i undervisningen. På Blombackaskolan arbetar vi tillsammans för att vara den bästa skolan för varje elev.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Varmt välkommen med din ansökan.
Hälsningar
Eva Pettersson, rektor Blombackaskolan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Sofia Ekström 08-523 28 97
