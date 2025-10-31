Bli utbildningsledare med Trafiko - gratis!
Trafiko AB / Lärarjobb / Linköping Visa alla lärarjobb i Linköping
2025-10-31
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafiko AB i Linköping
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
, Skövde
eller i hela Sverige
Är du godkänd trafiklärare och nyfiken på nästa steg i karriären? Vi erbjuder dig utbildningen till utbildningsledare - och garanterar arbete efter godkänd utbildning!
Om Trafiko och uppdraget
Trafiko letar ständigt efter Sveriges bästa trafiklärare. Vi vill växa tillsammans och förändra körkortsbranschen - både för för dig som utbildar och eleverna som ska ta körkort. I dagsläget utbildar vi över 30 000 elever per år och för att kunna hjälpa alla behöver vi fler körlektioner, fler trafiklärare och fler utbildningsledare. Är det du?
Ta nästa steg - bli utbildningsledare hos Trafiko
Är du en trafiklärare med ambitioner att växa i yrkesrollen? Nu har du chansen att gå vidareutbildningen till utbildningsledare - vi står för utbildningskostnaden och garanterar arbete hos oss efter godkänd utbildning.
Om dig
Du är positiv, pedagogisk och gillar att se andra utvecklas. Du har en stark känsla för kvalitet, ett tålmodigt bemötande och ett självständigt arbetssätt. Du är redo att ta ansvar för att skapa en trygg och effektiv utbildningsmiljö - både för elever och kollegor. Du är alltså en av Sveriges bästa trafiklärare!Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Godkänd trafiklärare
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av digitala verktyg
Andra språkkunskaper
Vad vi erbjuder
Hos Trafiko får du möjlighet att ta steget vidare i din karriär. Vi bekostar hela utbildningen till utbildningsledare och garanterar arbete hos oss efter att du blivit godkänd. Du får chansen att vara med och forma en ny körkortsbransch där dina erfarenheter värdesätts och tas tillvara. Vår arbetsmodell ger dig frihet att själv planera din tid, samtidigt som du får stöd i form av färdiga verktyg och system som gör vardagen enklare. Vi sköter administrationen och marknadsföring/inflöde av kunder så att du kan fokusera på det som är allra viktigast - att utbilda trygga och säkra bilförare.
Vill du veta mer?
Läs mer om hur det är att jobba med Trafiko på vår karriärsida eller kontakta oss för mer information.
Vad händer nu?
Skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt - vi behandlar ansökningar löpande. Som en del av rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll innan uppdraget börjar.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafiko AB
(org.nr 559069-5408), https://trafiko.teamtailor.com/#jobs Arbetsplats
Trafiko Kontakt
Pontus Ekholm pontus.ekholm@trafiko.se 073-774 73 90 Jobbnummer
9582987