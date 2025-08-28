Blackjack Dealer
Players Casino I Malmö AB / Kassapersonalsjobb / Malmö Visa alla kassapersonalsjobb i Malmö
2025-08-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Players Casino I Malmö AB i Malmö
, Trelleborg
, Ängelholm
, Kristianstad
, Bromölla
eller i hela Sverige
Är du en person som tycker om att jobba i krogmiljö och letar efter något extrajobb, då har vi ett arbete som passar dig!
Players Casino är ett företag som har Blackjack bord på olika restauranger och pubar runt om i södra Sverige. Just nu söker vi personal i Malmö och Kristianstadområdet. Det finns möjlighet att arbeta 4-8 kvällar per månad.
Arbetet passar utmärkt för dig som studerar eller bara vill ha en extra peng, då arbetstiderna är kvällar, nätter och helger.
Vi vill gärna att du är socialt utåtriktad då du har direktkontakt med våra spelgäster, du ska även ha lätt för huvudräkning och ha ett trevligt bemötande till våra kunder.
Har du tidigare erfarenhet är det ett plus men inget krav då vi har kostnadsfria kurser i området. Körkort och tillgång till bil är meriterande.
Lön enligt avtal + provision + milersättning ingår
Skicka gärna med en bild då det alltid är trevligt med ett ansikte till CV:t Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: jack@playerscasino.se Arbetsgivare Players Casino i Malmö AB
(org.nr 556663-3748)
212 32 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9481603