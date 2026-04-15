Biträden och vårdbiträden till hemtjänsten i Centrum
Om dig
Vill du göra skillnad i människors vardag? Välkommen till oss!
Verksamhetsområde centrum 2 består av 4 hemtjänstcentraler och totalt 12 enheter. Vi rekryterar inte för att ersätta någon - vi rekryterar för att bli ännu starkare! Därför söker vi dig som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din vilja att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga omsorg. I synnerhet söker vi till Linné, Landala, Johanneberg och Majorna.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för. Vår verksamhet är i gång varje dag, det innebär att arbetstiden är dag, kväll och helg.
I rollen som biträde eller vårdbiträde stödjer och hjälper du omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots, på cykel eller med bil. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera. Det ingår också att vara kontaktperson. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska, till exempel att ge insulin och medicin. All dokumentation görs digitalt.
I hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Publiceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana (IT-kunskaper)
Meriterande men inte ett krav:
Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete gärna inom hemtjänst
Erfarenhet av social dokumentation och mottagningsombudsroll
B-körkort och körvana
Kan cykla och kan tänka dig att använda cykel i jobbet
Vem vi söker:
Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
Du kan snabbt anpassa ditt arbetssätt och du ser möjligheter i stället för hinder. Då arbetet i hemtjänsten kan förändras när oväntade händelser inträffar. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt och du säkerställer att ditt budskap gått fram.
För att säkerställa hög kvalitet i vår vård och omsorg ser vi gärna att du som inte har vårdutbildning har de nödvändiga förkunskaperna så du kan vidareutbilda dig till vårdbiträde eller undersköterska genom vuxenutbildning. Vi tänker långsiktigt och vill att du som medarbetare ska växa och utvecklas, därför ser vi gärna att du är motiverad att på sikt läsa vidare inom vård- och omsorg. Vi kommer att prioritera kandidater som har de förkunskaper som krävs.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunal Kommunal goteborg.vast@kommunal.se 010-4429495
