Biträdande verksamhetschef
2025-12-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Nässjö
, Skövde
, Jönköping
, Falköping
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse med hjärtat i omsorgen och människan i fokus.
Nu söker vi en biträdande verksamhetschef till vår hemsjukvård i Linköping för att bli en nyckelperson i vårt idéburna arbete.
Beskrivning av tjänsten
Som biträdande verksamhetschef har du ett nära ledarskap för team inom hemsjukvård, rehabilitering, sjuksköterskejour och nattpatrull - totalt omkring 20 medarbetare. Du leder och utvecklar samspelet mellan olika professioner och har det ansvaret för personal, arbetsmiljö, kvalitet och patientsäkerhet. Du leder verksamheten tillsammans med verksamhetschef och har stöd av samordnare. Som ledare i en idéburen verksamhet är du också med och omsätter vår värdegrund i praktiken, både i det dagliga arbetet och i verksamhetens utveckling.
Egenskaper som vi värdesätter hos dig
Vi söker dig som är en närvarande och tydlig ledare, med god kommunikativ förmåga och som värnar om medarbetarnas delaktighet. Du skapar goda samarbeten och bygger förtroendefulla relationer, både internt och externt.
- Högskoleexamen om minst 180 hp inom vård- och omsorgsområdet, eller annan för tjänsten relevant utbildning.
- Tidigare erfarenhet av arbetsledning, gärna inom hemsjukvård eller liknande verksamhet.
- God förståelse för hemsjukvårdens uppdrag samt styrkande regelverk, inklusive Hälso- och sjukvårdslagen.
- Hantera svenska språket obehindrat i tal och skrift
Bräcke diakoni i Linköping
På Bräcke diakoni är vi stolta över att i Linköping har ett samlat ansvar för omsorg, sjukvård och rehabilitering i hemmet. Som idéburen aktör arbetar vi med stort engagemang för att skapa trygghet, delaktighet och välbefinnande för dem vi möter. Våra tre hemtjänstverksamheter är knutna till ordinärt boende och fyra trygghetsboenden centralt i stan. Här skapar vi tillsammans en trygg och sammanhållen vård genom sociala mötesplatser och gemensamma grupper för larm, hemsjukvård och hemrehabilitering. Vi är 150 engagerade medarbetare som varje dag utför en god vård och omsorg för de vi är till för.
Vi ser fram emot din ansökan!
Urvalsprocessen påbörjas i början av januari 2026 och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten finns möjlighet till kontakt både före och efter jul- och nyårshelgerna. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan - varmt välkommen att söka redan idag.
Bräcke diakoni - Hos oss blir du del av något större.
Vi är en idéburen organisation som låter värdegrunden genomsyra både arbetssätt, kultur och ledarskap. Det innebär:
- en arbetsgivare som vilar på en på en stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan,
- ett arbete där du bidrar till att göra skillnad för människor och samhället i stort,
- trygghet genom god arbetsmiljö, nära ledarskap, kollektivavtal och goda förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Bräcke diakoni, Bräcke hemsjukvård och hemrehabilitering Linköping
Ann-Charlotte Agnetorn 013-1900455
