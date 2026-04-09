Biträdande universitetslektor i immunonkologi
2026-04-09
Arbetsuppgifter
Utöver att bedriva forskning kommer du under din tid som biträdande universitetslektor även att utveckla din pedagogiska skicklighet, din förmåga till samverkan och extern kommunikation samt din färdighet i svenska språket. Under hela din anställning är du en aktiv medarbetare vid din institution, vid Medicinska fakulteten, och deltar i dess olika verksamheter.
Vi hoppas att en av dina första arbetsuppgifter blir att driva ett innovativt forskningsprojekt, som finansieras av Vetenskapsrådet i Sverige.
Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor
Du ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom experimentell cancerimmunterapi, eller ett närliggande ämnesområde. I första hand kommer vi att prioritera de sökande som har avlagt doktorsexamen inom de senaste sju åren, räknat från sista ansökningsdag för anställningen. Har du i Sverige godkända dokument som bevisar att det finns särskilda skäl, som exempelvis föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukdom efter examen, som hindrat dig att arbeta som forskare, kan examen i ämnet ha avlagts tidigare. I sådana fall ska du bifoga dokumentationen i din ansökan.
Krav - vad du måste ha med dig för att vara aktuell för anställningen
För att vara behörig för anställning som biträdande universitetslektor inom ramen för Lund University Programme for Global Excellence söker vi dig som:
Har en stark forskningspotential och förmåga att initiera, utveckla och bedriva självständig forskning av hög kvalitet.
Har en utmärkt publikationsmeritlista inom immuncellsmodifiering, immunonkologi, immunterapi eller närliggande områden. Vi betonar en kvalitativ bedömning av akademiska meriter.
Har relevant erfarenhet från doktorandutbildning och/eller postdoktoral forskning inom experimentell cancerimmunterapi, eller ett närliggande område, vid ett universitet eller institut utanför Sverige. Relevanta extraordinära meriter från industri eller offentlig sektor kan också beaktas.
Inte har mottagit lön eller stipendium/bidrag från Sverige sedan den 31 december 2022
Har dokumenterat god undervisningsförmåga och pedagogisk skicklighet.
Har god kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Visar motivation och förmåga att lära sig svenska
Kan definiera ett innovativt forskningsfokus och utveckla en forskningsplan inom immunonkologi eller immuncellsmodifiering. Planen ska:
Presentera ett tydligt, innovativt och genomförbart projekt inom immunonkologi eller immuncellsmodifiering som går utöver postdoktoralt arbete.
Visa hur den föreslagna forskningen kompletterar och stärker pågående verksamhet inom immunonkologi vid Lunds universitet.
Redogöra för relevanta och realistiska samarbeten med forskargrupper vid Lunds universitet.
Beskriva hur projektet kommer att dra nytta av och samverka med Lund Stamcellscentrum och LU ATMP-centrum, inklusive relevanta infrastrukturer och strategiska initiativ. Forskningsplanen kommer att tillmätas stor betydelse i bedömningen av ansökan och bör kunna utgöra underlag för att söka extern forskningsfinansiering i nationell och internationell konkurrens. Forskningsplanen ska omfatta 1 000-1 500 ord.
Har dokumenterat goda ledaregenskaper, till exempel genom förtroendeuppdrag, ledarskapsutbildning och bedömd ledarskapsförmåga
Har god samarbetsförmåga, initiativkraft och förmåga att arbeta självständigt
Bidrar positivt till arbetsmiljön
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 5 år, i enlighet med 4 kap. 12 a § högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor.
Undervisningsuppdrag i enlighet med fakultetens krav för anställning som docent. Självständigt varit seniorförfattare till flera refereegranskade originalartiklar i välrenommerade internationella tidskrifter - riktmärket är tre originalartiklar, varav minst två ska vara publicerade under anställningen som biträdande universitetslektor. Som huvudsökande erhållit extern forskningsfinansiering i nationell eller internationell konkurrens, på en nivå som gör det möjligt att fortsätta leda och finansiera egen forskning. Handlett minst en doktorand från antagning till halvtidskontroll som huvudhandledare (hänsyn tas till eventuell frånvaro hos doktoranden på grund av sjukdom, föräldraledighet eller liknande). Uppfyllt kraven för docentur i enlighet med Medicinska fakultetens riktlinjer.
En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, anställas tillsvidare som universitetslektor om hen har den behörighet som krävs och bedöms lämplig med hänsyn till meriter och bedömningsgrunder för befordran och anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten. Se: Universitetslektor - allmän kravprofil och bedömningsgrunder.
Anställningen beslutas efter beredning i Medicinska fakultetens lärarförslagsnämnd.
Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2026-06-10.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
Professor
Filipe Pereira filipe.pereira@med.lu.se
9843458