Biträdande rektorer
2026-04-14
Vill du leda i en skola där elevernas bästa alltid kommer först och där ramar går hand i hand med engagemang och omtanke? Getingeskolan söker nu två biträdande rektorer - en mot yngre åldrar och fritidshem och en mot äldre årskurser - som vill driva skolutveckling genom tillitsfullt och coachande ledarskap!Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Getingeskolan är en F-9-skola som ligger invid Suseån och har det kommunala Getingebadet som närmsta granne. Vi har ett stort upptagningsområde med barn elever från närområdet i Getinge samt från Steningeskolan (i årskurs 4) och Kvibilleskolan, Plönningeskolan (i årskurs 6).
Getingeskolan växer och elevantalet ökar för varje år enligt prognosen. Utöver f-9 finns det även två fritidsavdelningar och en sund-grupp. Vi är även en övningsskola f-6.
Genom att leda och organisera verksamheten med utgångspunkt i det uppdrag du och dina medarbetare är satt att lösa tror vi du kommer skapa goda resultat.
Som biträdande rektor kommer du ha ansvar för en avgränsad del av verksamheten och vara underställd rektor. Utifrån delegation från rektor har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar och arbetar för att den dagliga driften av verksamheten ska fungera effektivt. Du kommer organisera för att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet sker med förankring i verksamhetens behov och att dina medarbetare är involverade och engagerade i det arbetet.
I uppdraget förväntas du också leda och delta i verksamhetsövergripande utvecklingsfrågor inom ramen för enhetens lokala utvecklingsplan. Du kan komma att leda pedagogiska forum men också leda, delta eller samarbeta med andra grupper i verksamheten så som elevhälsoteamet eller utvecklingsgrupper. Du kommer ingå i den lokala ledningsgruppen och därmed arbeta nära rektor som utifrån Skollagen har det yttersta ansvaret.
Tillsammans med dina medarbetare kommer du analysera gårdagens arbete för att ta lärdom om vad som kan behöva göras annorlunda i framtiden för att utveckla verksamheten. Men du kommer också arbeta med att försöka förstå hur omvärlden förändras och vad du och verksamheten behöver arbeta med redan nu, för att klara möta de utmaningar som kommer runt hörnet.
I uppdrag kommer det finnas inslag av administrativa uppgifter som följer med personal, ekonomi och arbetsmiljöansvaret vilket exempelvis kan handla om schemaläggning, riskanalyser, bemanning och frånvaroanalyser eller andra uppdrag som sker på delegering av rektor.Kvalifikationer
För uppdraget krävs pedagogisk insikt, grundad i både utbildning och erfarenhet. Du har god kunskap om de styrdokument som ligger till grund för skolans styrning, vilket innebär att du har lärarexamen och/eller lärarlegitimation samt erfarenhet av arbete som lärare inom grundskola, specialpedagog eller speciallärare.
Tjänst 1: Lärarexamen och/eller lärarlegitimation och erfarenhet från arbete med yngre åldrar, fritidshem och förskoleklass.
Tjänst 2: Lärarexamen och/eller lärarlegitimation och erfarenhet från arbete med äldre åldrar.
Du har B-körkort och tillgång till bil. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som rektor inom grundskola.
Erfarenhet av schemaläggning.
Genomförd utbildning inom Morgondagens skolledare eller Morgondagens ledare.
Genomfört statliga rektorsutbildningen.
Insyn i och erfarenhet av skolans digitala portaler.
Du kommer få möjlighet att växa med uppdraget och det är därför viktigt att du har motivation att erövra de kunskaper som krävs för att bli framgångsrik i rollen och en vilja att göra skillnad för barn och elever. De kunskaper du förväntas utveckla handlar om att leda dig själv, leda andra, leda verksamhet, leda förändring och leda tillsammans. Du kommer att verka i en allt mer digital värld, vilket gör att digitala verktyg är en naturlig del av din vardag.
Vi ser att du har en hög ambitionsnivå och att du får engagemang både av det relationella arbetet, såsom att leda och utveckla dina medarbetare, och av arbete av mer administrativ och strukturell karaktär, exempelvis analys- och organiseringsarbete. Du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete och en tillitsfull arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
Du kommer att arbeta med ett glatt och utvecklingsinriktat gäng som utmanar och vill bli utmanade. Just nu arbetar vi med de kommungemensamma målen kring tidig läs- och skrivutveckling, kring barn och elevers förmågor inom matematik och för att främja alla barns och elevers närvaro i skolan. Utöver det systematiska kvalitetsarbetet med målen kommer hela kollegiet även att fördjupa sig inom kognitionsvetenskapen som en förberedelse inför implementeringen av nya styrdokument som kommer. Elevernas hälsa och lärande stöttas utav ett glatt gäng bestående av lärare, fritidslärare, resurspedagoger, elevassistenter, elevkoordinatorer, elev-värd, skolsköterskor, skolkuratorer, speciallärare, specialpedagoger, syv, administratör och rektor. Vi är en stor f-9-skola och vår drivkraft är att i alla lägen göra det som är bäst för eleverna. Vi tänker att alla våra barn och elever behöver ramar och kramar för att lyckas.
Som din arbetsgivare ska vi göra vårt bästa för att du ska känna att ditt uppdrag är meningsfullt, att du är omgiven av personer som du kan lita på och hjälper dig till framgång. Vi vill att du ska känna att du med tydlighet vet vad som förväntas av dig, att du får möjlighet att använda dina styrkor, blir uppmärksammad för ditt goda arbete och att du blir utmanad till att växa i ditt uppdrag. Vi förväntar oss är att du gör ditt bästa för att göra samma sak för din omgivning
Getingeskolan, där kunskap, gemenskap och framtidstro möts, är vår vision och att vi växer tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skola Kontakt
Linda Abrahamsson, Kommunal linda.abrahamsson@halmstad.se 073-8510907 Jobbnummer
9854631