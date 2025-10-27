Biträdande rektorer
2025-10-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor arbetar du under rektors ledning och tillsammans ansvarar ni för att leda och utveckla verksamheten i en F-6 skola med tillhörande fritidshem eller 7-9 skola.
Du är en del av ledningsorganisationen på skolan och har ett arbetsledaransvar för överenskommen del av skolans verksamhet. Du ansvarar för det dagliga arbetet inom ditt ansvarsområde vilket innefattar löpande hantering av såväl elev- som personalärenden. Det innebär att du tillsammans med dina medarbetare och nyckelpersoner på din skola skapar förutsättningar för eleverna på skolan att lyckas i sitt lärande.
Arbetet som biträdande rektor hos oss erbjuder omväxlande arbetsuppgifter tillsammans med ett stort utrymme för dig att utvecklas i ditt ledarskap! Det finns även möjlighet för dig att i dialog med rektor påverka utformningen av denna tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk examen från högskola/universitet samt erfarenhet av att arbeta inom pedagogisk verksamhet.
Du har en god förståelse för vikten av det pedagogiska ledarskapet och styrkan i kollegialt lärande. Du trivs med att utmana tankesätt och ser potential i möjligheterna som erbjuds framtidens skola i form av digitalisering, nya arbetssätt med fler kompetenser och mångfald. Vi tror att du har stor erfarenhet av arbete med digitalisering inom skolan och du är en person som är van och trivs med digitaliseringen som verktyg för en bättre skola.
Som ledare förstår du även att arbetsmiljöns påverkan på medarbetare och elever är en kritisk framgångsfaktor och du trivs med att arbeta systematiskt med detta. Du har kännedom om de lagar och avtal som styr verksamheten så som skollagen, Allmänna bestämmelser (AB), bilaga M och facklig samverkan.
Följande erfarenheter är meriterande.
* Tidigare arbete som rektor eller annan chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal
* Kunskap och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
* Arbete som förstelärare
* Kunskap om fritidshemmets läroplan och erfarenhet av arbete i fritidshemmet
* Genomfört ledarutvecklingsprogram, exempelvis UGL, THE, RC.
* Erfarenhet utav arbete med digitala läromedel och digitala lärresurser
För att du ska lyckas i det här uppdraget krävs det att följande egenskaper är framträdande i din personlighet:
• Initiativtagande
Du fattar snabba beslut och tar initiativ. Sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
• Relationsskapande
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och under-håller relationer.
• Lösningsorienterad
Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem
• Ledarskap
Du leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och följer upp andras arbete genom ett närvarande ledarskap.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
