Biträdande rektor till Sannaskolan 7-9
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30
Vi söker nu en biträdande rektor till Sannaskolan årskurs 7-9.
Sannaskolan, som ligger i Majorna, är en skola med cirka 525 elever från årskurs 7 till 9. Skolan har en SU-grupp. Skolan som byggdes 1941 är ett kulturminne och har varsamt renoverats. Vi har en ny stor och fin skolgård där eleverna har många aktiviteter de kan välja.
På Sannaskolan arbetar vi enligt PALS-metoden som innebär att vi tror att alla elever vill göra rätt och att vi genom att stärka det positiva beteendet stödjer en god arbetsmiljö på skolan. Sannaskolans värdeord är ambition, omtanke och ansvar. Värdeorden vägleder både personalens sätt att arbeta och elevernas sätt att vara mot varandra och mot vuxna. Vi vill att alla elever ska trivas och utvecklas och lära sig utifrån sina förutsättningar. Alla på skolan tar ansvar och bidrar till en god anda. Dina arbetsuppgifter
Skolledningen på Sannaskolan arbetar tillsammans som ett team och består av en rektor och två biträdande rektorer.
Biträdande rektors arbete innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare. Du fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Konkret handlar det om att bistå rektor i att få skolan att gå i en gemensam riktning som skolledningsteamet och rektor beslutat. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet på skolenheten inom ramen för din delegation. I ledningsteamet bidrar du som biträdande rektor till rektors beslutsfattande utifrån helhet och likvärdighet samt vårt kollegiala lärande.
Som biträdande rektor har du ansvar för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom ditt ansvarsområde utifrån nämnds vidaredelegation. Du ansvarar för de arbetsmiljöuppgifter som du har fått fördelade inklusive uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö. Du är också delaktig i organisationsförändringar, tjänstefördelning och schemaläggning.
I uppdraget ingår samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.
Som biträdande rektor i Göteborgs Stad har du tillgång till stöd från förvaltningens olika stödfunktioner i områden som ekonomi, HR, kvalitet- och utveckling, kommunikation och digitalisering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen.
erfarenhet av någon form av ledaruppdrag.
minst 4 års erfarenhet av arbete i skola.
har kunskap om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol-och verksamhetsformer inom grundskolan.
Det är meriterande om du har:
rektorsutbildning.
ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildning.
skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning.
erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret (exempelvis skollagen och arbetsmiljölagen).
Personliga kompetenser:
Som biträdande rektor motiveras du av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du ska på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Som person är du uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Som biträdande rektor ska du kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Vidare är du tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Anders Wallin, Sveriges Skolledare anders.wallin@grundskola.goteborg.se
9886663