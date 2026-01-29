Biträdande rektor till Parkskolan F-6
Nu söker vi en biträdande rektor till Skolområde 4 i Centrum.
Skolområde 4 i centrum består av Kärralundskolan F-9, Kärralundskolan 1-9 anpassad grundskola och Parkskolan F-6. Ditt huvuduppdrag kommer att vara biträdande rektor för Parkskolan F-6. I tjänsten ingår också ansvar för hela skolans elevhälsa samt det systematiska kvalitetsarbetet.
Parkskolan är en skola med cirka 360 elever i förskoleklass till årskurs 6. Vi har naturen runt knuten och använder utomhusmiljön för lärande och lek. Lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem arbetar tillsammans för att få en helhetssyn på eleven och lärandet.
Verksamheten är indelad i fyra spår som består av elever från olika årskurser, F-3 och 4-6.
Vi vill att eleverna ska känna trygghet, lust och glädje i lärandet - en förutsättning för att de ska kunna ta till sig kunskaper och utveckla förmågor enligt verksamhetens mål. En grund för detta ger vi genom att stimulera en god social-emotionell kompetens hos eleverna och via arbetet med skolans värdegrund.
Naturen används som en inspirerande miljö för lärande och lek. Vi har naturen nära skolan vilket ger goda möjligheter att bedriva undervisning utomhus.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ingå i vårt ledningsteam som biträdande rektor. Teamet kommer att bestå av dig, rektor samt ytterligare två biträdande rektorer inom skolområdet. Uppdraget innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare och att ingå i skolledningen. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Du kommer att vara en pedagogisk ledare och förebild för medarbetarna och ha mycket fokus på utbildning och kunskapsutveckling. I den här tjänsten gäller frihet under ansvar och du förväntas agera självständigt med stöd från rektor och övriga i ledningsteamet. Det ingår personalansvar för cirka 25-30 medarbetare.
I detta uppdrag har du tillgång till stöd från förvaltningen i områden såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet- och utvecklingsarbete, digitalisering, analys samt i juridiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Högskoleexamen om minst 180 hp där pedagogik varit en del av utbildningen
• Erfarenhet av någon form av ledaruppdrag
• Minst 4 års erfarenhet av arbete i skola
• Har kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på nationell nivå för skol- och verksamhetsformer inom grundskolan
För tjänsten är det även meriterande om du:
• Har gått rektorsutbildning och/eller något annat ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar
• Har skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet
• Har erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• Har erfarenhet av lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret.
Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov.
Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Intervjuer kommer att hållas 20/2.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
