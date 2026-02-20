Biträdande rektor till Hökåsenskolan
Västerås kommun / Pedagogchefsjobb / Västerås Visa alla pedagogchefsjobb i Västerås
2026-02-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Som biträdande rektor skapar du förutsättningar för både elever och medarbetare att lyckas. Du bidrar med struktur, ledarskap och utveckling av skolan. Du leder och ansvarar för fritidshemmets utveckling och säkrar en stabil och hållbar administrativ vardag för hela skolan.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Uppdraget kombinerar administration och pedagogiskt ledarskap. I rollen ingår administrativa arbetsuppgifter där du ansvarar för att skapa struktur och tydlighet i skolans vardag genom exempelvis fakturahanteringar, beställningar, vikariesamordning, viss schemaläggning och administration kopplat till skolans digitala system och plattformar.
Du har personalansvar för fritidshemmets medarbetare och leder utvecklingen av fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Du driver det systematiska kvalitetsarbetet genom uppföljning och analys, genomför medarbetarsamtal, är närvarande i verksamheten och skapar förutsättningar för ett målinriktat och likvärdigt arbete. I rollen ingår du även i skolans ledning och bidrar i elevhälsoarbetet med fokus på fritidshemmets förebyggande och främjande uppdrag, till exempel kring rastverksamhet och trygghetsskapande insatser.
För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att växla mellan operativa arbetsuppgifter och långsiktig utveckling samt ha förmågan att självständigt skapa struktur i ett brett uppdrag.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med minst 30 hp i pedagogik och erfarenhet av arbete inom skolan. Du har arbetat med liknande administrativa arbetsuppgifter och har god kunskap om skolans styrdokument. Eftersom uppdraget till stor del handlar om utvecklingen av fritidshemmet ser vi erfarenhet av arbete i fritidshem samt tidigare ledande uppdrag inom skolan som ett plus.
Som person är du trygg och driver självständigt frågor framåt. Du har en förmåga att strukturera ditt arbete så att både administration, ledarskap och utvecklingsarbete får utrymme. Som ledare är du närvarande, tydlig och skapar delaktighet i arbetsgruppen.
Vi erbjuder
Hökåsenskolan är en F-6 skola mitt i Hökåsen. Här möter du en stabil verksamhet med hög kompetens och stark arbetsglädje. Du får ett uppdrag med stort eget ansvar och möjligheter att påverka, särskilt i utvecklingen av fritidshemmets pedagogiska arbete. Du blir en del av en verksamhet med engagerade medarbetare som vill utvecklas tillsammans.
Läs gärna mer om Hökåsenskolan: https://skola.vasteras.se/grundskolor/hokasenskolan.html
(https://skola.vasteras.se/grundskolor/hokasenskolan.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
Ev Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Ev Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Johanna Winlund johanna.winlund@vasteras.se 021-39 90 13 Jobbnummer
9753400