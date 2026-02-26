Biträdande rektor för SFI
2026-02-26
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Har du högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och erfarenhet av ledarskap? Då kan du vara den vi söker till rollen som biträdande rektor för sfi. Hos oss får du arbeta tillsammans och göra skillnad - på riktigt. Välkommen med din ansökan!
I rollen som biträdande rektor får du möjlighet att tillsammans med oss på Utbildnings- och jobbcenter bygga upp och fortsätta utveckla sfi (svenska för invandrare) av hög kvalitet med fokusområdet flexibla studieformer.
På Utbildnings- och jobbcenter arbetar cirka 130 medarbetare från arbetsmarknadsförvaltningen och här får 2700 vuxenstuderande sin utbildning varje dag.
Här finns:
• Svenskundervisning för invandrare (sfi)
• Grundläggande och gymnasial komvux
• Samhällsorientering (so)
• Vård- och omsorgsutbildning
• Barn- och fritidsutbildning
• Komvux som anpassad utbildning för vuxna (även kallad Lärvux)
Sfi har cirka 1 500 elever och bedrivs på två skolor - Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna och Gottsunda. Dessutom erbjuder vi sfi för föräldralediga i samarbete med familjecentralerna i Gottsunda och på Liljefors torg.
Undervisningen bedrivs både i klassrum och som flexutbildning - dagtid, kvällstid och på lördagar - vilket gör det möjligt att anpassa studierna efter elevernas behov. Vi erbjuder en rad olika inriktningar, till exempel sfi bas, sfi för synskadade, yrkes-sfi och sfi för föräldralediga. Denna bredd gör vår verksamhet unik och skapar stora möjligheter för individanpassning.
Ditt uppdrag
Som biträdande rektor arbetar du på uppdrag av rektor och du har ansvar för delar av sfi verksamheten. I ditt arbete har du ett nära samarbete med rektor och två andra biträdande rektorer. Tillsammans med rektor driver du den pedagogiska utvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet. Uppdragen som delegeras kan förändras över tid, men kan till exempel komma att innebära:
• Schemaläggning
• Personalplanering, rekrytering och rehabilitering
• Medarbetar- och lönesamtal
• Systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetssäkring av verksamheten
• Pedagogisk ledning och personalansvar
Initialt kommer du att ansvara för sfi med flexibla undervisningsformer.
Som biträdande rektor vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare.
Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning och som har erfarenhet av arbete som ledare i skolverksamhet eller liknande erfarenheter från andra sammanhang. Vidare är det meriterande om du arbetet som chef/skolledare inom sfi eller annan vuxenutbildning och om du har genomfört den statliga rektorsutbildningen.
Du har god kännedom om skolans styrdokument. Kunskaper i kommunens administrativa system såsom Agresso, Heroma, IST admin och Skola 24 är meriterande.
Vi söker dig som har god ledarskapsförmåga och som drivs av att utveckla verksamhet och medarbetare. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Sist men inte minst är du en flexibel person som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och och du ser möjligheter i förändringar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, välkommen att kontakta rektor Hannah Fahlgren, 018-727 49 29
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta hr-specialist Jessica Ededal, 018-727 12 92
Sveriges skolledare, Johanna Wallin, 018-727 63 21
Akademikerförbundet SSR/saco Camilla Ahlsén, 018-727 24 34
Kommunal Amanda Thunström, 018-726 23 35
Ledarna, Nina Lindquist, 018-727 64 94
Sveriges Lärare, Sofia Lundberg och Andrea Nerenberg 018-727 28 19
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44
Akavia, Stig Gunnarsson, 018-727 24 62
Sveriges ingenjörer, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
