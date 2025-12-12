Biträdande rektor Berghemskolan
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Berghemskolan är en kommunal grundskola F - 6 med sammanlagt ca 330 elever belägen i Jakobsberg, Järfälla kommun. Skolan kännetecknas av en positiv och trygg miljö med engagerad personal samt med god måluppfyllelse bland våra elever. Vi arbetar aktivt för att ha en skola, fritidshem och fritidsklubb där både elever och pedagoger trivs och känner sig trygga. Vi hjälps alla åt att skapa goda förutsättningar för våra elevers lärande i en stimulerande arbetsmiljö. Vi kan erbjuda en väldigt trivsam arbetsplats med mycket goda utvecklingsmöjligheter och där vi månar och tar hand om varandra på bästa sätt.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och driven biträdande rektor som vill vara med och utveckla vår skola mot framtidens lärande. Som biträdande rektor blir du en del av skolans ledningsgrupp och arbetar nära rektor för att säkerställa hög kvalitet i undervisningen och en trygg, inkluderande miljö för elever och personal.
Hos oss kommer du ingå i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor.
Utifrån Berghemskolans förutsättningar och mål behöver du ha ett långsiktigt perspektiv likväl som du har ett övergripande helhetsperspektiv.
På Berghemskolan arbetar vi tillsammans och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vi strävar efter att ha ett delat ledarskap, även om rektor har det formella ansvaret. I samarbete med rektor och administrativ personal är du en viktig del av skolans ledningsgrupp.
Du förväntas bidra till skolans pedagogiska utveckling och i det systematiska kvalitetsarbetet.
Du kommer ha personalansvar för delar av skolans medarbetare vilket innefattar bl. a. medarbetarsamtal, lönesättning, rekrytering och arbete med olika personalfrågor. Du har också ett elevansvar vilket innebär arbete med olika elevhälsofrågor, kontakt med vårdnadshavare samt deltagande i skolans elevhälsoteam.Kvalifikationer
Du har erfarenhet som skolledare eller av arbetsledning.
Du har erfarenhet av och har god förmåga att leda, handleda, motivera och inspirera andra att utvecklas i sin yrkesutövning.
Du har erfarenhet av att arbeta med elevhälsofrågor och utveckla elevhälsoarbetet inom grundskola
Du är väl förtrogen med analysarbete samt betygsättning och bedömning
Du är väl förtrogen med undervisning och styrdokument för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.
Du är van att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Du har goda IT-kunskaper och är väl förtrogen med skolans dokumentationssystem.
Du har god förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera tydligt.
Du har god förmåga att driva skolutveckling, samverka med kommungemensamma och externa aktörer
Du tar initiativ, är strukturerad och driver processer från start till slut.
Du har erfarenhet av genomförande och uppföljningar av nationella prov och kartläggningarKvalifikationer
Du har en pedagogisk högskoleexamen.
Du har en lärarlegitimation
Meriterande
Meriterande om du har genomgått ledarskapsutbildning, rektorsprogram eller motsvarande.
Meriterande om du är utbildad speciallärare och/eller specialpedagog.
Meriterande om du har erfarenhet av att starta upp och/eller arbeta i särskild undervisningsgrupp.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Provanställning kan komma att tillämpas Ersättning
