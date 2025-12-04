Biträdande rektor, Åkerskolan
2025-12-04
Vi söker dig som vill bidra till att eleverna på Åkerskolan känner sig trygga, uppnår goda studieresultat och rustas för det livslånga lärandet. Låter det spännande? Då är du kanske vår nya biträdande rektor?
Åkerskolan har ca 445 elever fördelade i årskurs F-9 och har ett fritidshem med ca 260 elever. Skolan ligger i en vacker miljö mitt i samhället Åkers styckebruk, med närhet till natur och idrottsanläggningar. Åkerskolan är en oerhört viktig del av lokalsamhället. Vi jobbar aktivt med att öka kunskapsresultaten för våra elever och arbetar med undervisningsutveckling med forskningen som grund.
Vi söker en biträdande rektor som vill vara med och göra Åkerskolan till kommunens bästa skola!
I ditt uppdrag som biträdande rektor kommer du tillsammans med rektor, biträdande rektor och personal vara med och utveckla verksamheten. Du har övergripande ansvar för ett antal processer som gäller hela skolan. Du har personalansvar för delar av skolans personal, ca 25 personer, vilket innebär arbetsmiljöansvar och ansvar för medarbetarsamtal och lönesamtal. Du ingår också i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor, biträdande rektor och arbetslagsledare.
Du arbetar nära elevhälsoteamet på skolan och delar vår syn om att elevernas skolgång ska präglas av lust till lärande och möjlighet till att växa som individ. Du ser arbetsplatsen som en kreativ arena där vi utmanar varandra att utveckla undervisningen i takt med elevernas lärandeprocess. Vi gör det tillsammans och det är roligt!
Som biträdande rektor spelar du en mycket central roll i vårt arbete. Rollen är en viktig del av att stärka rektors förutsättningar att leda sin enhet och bidra till vårt gemensamma utvecklingsarbete. Du får möjligheten att arbeta nära verksamheten och vara en drivkraft för förändring och förbättring. Vi vill att barn och elever ska känna sig motiverade och trygga, ha goda relationer med vuxna och uppnå goda studieresultat.
Är du den ledare vi söker?Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* lärarexamen med uttagen lärarlegitimation.
* aktuell erfarenhet av någon form av arbetslagsledande befattning inom grundskoleområdet, det är särskilt meriterande om din erfarenhet kommer från fritidshem/F-3.
* goda kunskaper om grundskolans uppdrag, styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* god vana av att använda IT som ett stöd i arbete, tex Officepaketet, Teams odyl.
* B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi ser det som meriterande om du har:
* tidigare erfarenhet av att arbeta som biträdande rektor eller rektor.
* påbörjat/slutfört rektorsprogrammet.
* erfarenhet av att arbeta inom kommunal grundskola.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi lägger stor vikt vid dem! Vi söker dig som är en relationsskapande och kommunikativ ledare med förmåga att bygga tillit och skapa goda samarbeten. Du är strukturerad och ansvarstagande, med ett naturligt driv att planera, prioritera och följa upp processer. Samtidigt är du utvecklingsorienterad och inspirerande och ser möjligheter till förbättring där andra ser hinder. Du är lyhörd och empatisk, vilket gör att du kan skapa en inkluderande arbetsmiljö där både personal och elever trivs. För att lyckas i rollen behöver du också vara flexibel och lösningsorienterad, redo att hantera förändringar och utmaningar med ett positivt förhållningssätt - alltid med elevernas bästa i fokus.
Du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Strängnäs kommun, Åkerskolan Kontakt
Rektor
