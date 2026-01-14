Biträdande rektor åk F-3 Sundbyskolan
Välkommen till oss
Sundbyskolan är en F-9 skola med 800 elever och 100 medarbetare som ligger i villaområdet Sundby i Spånga.
Skolan påminner om en egen liten by med alla sina byggnader. Skolans värdegrund R.A.K.E.T. (Respekt, Ansvar, Kunskap, Engagemang och Trygghet) genomsyras i
all undervisning under hela skoldagen. Läs gärna mer om skolan här
Nu söker vi en biträdande rektor till årskurs F-3 då vår nuvarande går vidare till nya utmaningar.
Vi erbjuder
Din roll
Som biträdande rektor på Sundbyskolan ingår du i skolans ledningsgrupp som tillsammans ansvarar för att organisera, planera, analysera och utveckla skolan. Du har ett omväxlande och ansvarsfullt jobb och genom ett inkluderande förhållningssätt skapar du, tillsammans med lärare och arbetslaget, en undervisning som är anpassad till alla våra elever.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet i arbetslaget, t ex mot läroplansmålen och
skolans mål
• Planera och samordna arbetslagets inre organisation
• Ansvar för arbetslagets elevhälsa
• Leda det systematiska kvalitetsarbetet
• Personalansvar (t ex rehab, lön, medarbetarsamtal, lönesamtal aktiviteter för bra arbetsklimat)
• Kompetensförsörjning (t ex rekrytering, kompetensutveckling)
• Arbetsmiljöansvar enligt nämndens delegationsordning
I rollen kommer du att ha personalansvar för ca 35 medarbetare och arbeta i en ledningsgrupp tillsammans med rektor, två andra biträdande rektorer och en administrativ chef. Du ansvarar för att verksamheten inom ditt ansvarsområde drivs inom tilldelad budget och att tilldelade resurser används effektivt. Som biträdande rektor med ansvar för årskurs F-3 och fritidshem ansvarar du även för det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet i ett F-9 perspektiv.
Din kompetens och ditt ledarskap
Vi söker dig som har:
• högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning och giltig lärarlegitimation.
• flerårig erfarenhet som skolledare med personalansvar.
• djupa kunskaper om undervisning i åk F-6.
• genomfört ledarskaps- eller ledningsgruppsutbildningar och tagit lärdom av detta.
• goda kunskaper och praktisk erfarenhet av skolans styrdokument.
• goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att driva systematiskt kvalitetsarbete.
• erfarenhet av ledning för arbetslag åk F-3 biträdande rektor.
• påbörjat eller slutfört rektorsprogrammet.
Vi söker dig som vill fortsätta att utvecklas som ledare och vill driva kvalitets- och verksamhetsutvecklingen hos oss. Du är engagerad med förmågan att inspirera dina medarbetare. Du är strukturerad och har förmågan att samordna olika resurser och funktioner i ett större perspektiv. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och tycker att relationer är en viktig tillgång för samarbete. Du har förmågan att tydligt kommunicera krav och förväntningar både i skrift och muntligt individuellt och till grupp. Då arbetet bygger på teamarbete är det viktigt att du har lätt att samarbeta och tycker om att skapa tillsammans. Utöver detta är noggrannhet, beslutsfattande, lyhördhet, organisationsförmåga, mod och effektivitet egenskaper vi söker hos den vi ser i rollen.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
