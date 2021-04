Biträdande rektor (50%) med ansvar för elevhälsan - Vaxholms kommun - Pedagogchefsjobb i Vaxholm

Vaxholms kommun / Pedagogchefsjobb / Vaxholm2021-04-07Vill du arbeta bland människor som tycker om att göra skillnad för Vaxholmsbon och där du får många härliga kollegor?Tveka inte, sök jobb hos oss!Våra värdeord är Samspel, Engagemang och Respekt och de genomsyrar vår verksamhet och vårt förhållningssätt.Att jobba i Vaxholms stad innebär att du kommer att arbeta i en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges uppdrag med stort eget ansvar ochmöjligheter att påverka. Vi värdesätter att du är intresserad av människor, har en god samarbetsförmåga och sinne för service.Vi tycker också att det är viktigt att du är intresserad av att utvecklas och att du är engagerad i ditt arbete.Vaxholms stad är en attraktiv skärgårdstad som med småskalighet och effektiv kommunal service erbjuder invånare och näringsidkareen attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. I kommunen arbetar 1200 personer.Det tar cirka 40 minuter att åka med buss från centrala Stockholm, och cirka en timme med VaxholmsbåtFör mer information om Vaxholm:Vår skola invigdes i augusti 2017. Miljön på skolan skapar förutsättningar för upplevelser, möten och varierad undervisning."Här känns det möjligt att uppnå mina mål, att kunna satsa på ett visst betyg och få hjälp att nå det""Det finns en stark vi-känsla bland både elever och personal""Den moderna miljön är toppen. Att från den stora lunchbuffén och den fräscha inredningen till digital undervisning och digitala hjälpmedel""Lärarna är 'down to earth', de förstår oss ungdomar"Kronängsskolan är en skola som man känner stolthet över och som vi alla bidrar till att utveckla. Välkommen till vårt team!2021-04-07Nu söker vi en biträdande rektor på 50%. Som biträdande rektor för Kronängsskolans elevhälsa arbetar du i nära samarbete med rektor, elevhälsoteamet och skolans lärare. Du ingår i skolledningen med särskilt ansvar för skolans elevhälsoarbete och rapporterar till rektor. Tillsammans med hela skolledningen arbetar du med skolans systematiska kvalitetsarbete och har med övriga i skolledningen ett långtgående resultat, - ekonomi-, och personalansvar. Du ansvarar för att utveckla skolans främjande och förebyggande elevhälsoarbete.Du blir närmaste chef för personal som ingår i elevhälsoteamet. Vilket innebär arbetsledning i elevhälsoteamet och ansvar för att skolans elevhälsoplan, verksamhetsplan, vägledningsdokument och plan mot kränkande behandling genomförs, följs upp och revideras. Du leder med samspel, engagemang och respekt samt skapar möjligheter tillsammans medarbetarna i teamet att arbeta systematiskt med sikte på elevernas trygghet, hälsa och lärande. Tillsammans med dina biträdande rektors kollegor genomför och leder ni elevhälsokonferenser och elevhälsomöten. Du ansvarar för att beslut kring eleven verkställs och utvärderas.Du kommer att ha ett nära samarbete med Vaxholms stads specialpedagog, ungdomsstödjare och skol- och familjestödet, Socialtjänsten och andra externa kontakter.Du har goda kunskaper om elevhälsa och skolutveckling. Du är en person som har lätt för att skapa relationer, samverka i team och leda såväl mindre som större grupper i utvecklingsarbete. Med höga förväntningar och tydliga mål skapar du grunden för att nå goda resultat i alla led. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat samt har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agerar därefter.Vi förutsätter att du har en pedagogisk universitets- eller högskoleutbildning som är relevant för uppdraget, vilket exempelvis kan vara speciallärar-, socionom-, eller beteendevetarutbildning.För att vara tilltänkt till tjänsten måste du ha några års erfarenhet från förebyggande, främjade och åtgärdande elevhälsoarbete. Vi ser gärna att du har genomgått det statliga rektorsprogrammet eller annan motsvarande ledarskapsutbildning. Du är en van användare av digitala verktyg i ditt arbete och har en mycket god kommunikativ förmåga såväl skriftligt som muntlig. Meriterande om du har arbetat i olika program såsom ProReNata, Unikum och Skola24.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVälkommen med din ansökan via länk i annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Augusti 2021 enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Vaxholms kommun5676345