Biträdande rektor
Movant AB / Pedagogchefsjobb / Uppsala Visa alla pedagogchefsjobb i Uppsala
2026-01-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movant AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Järfälla
, Sala
eller i hela Sverige
Det här blir du en del av!
På Movant i Uppsala arbetar vi med yrkesutbildningar för vuxna, inom programmen: Bygg- och anläggning, El- och energi, VVS- och fastighet. Vi arbetar på uppdrag av Uppsala Kommun. Vi samarbetar även mycket med branschorganisationer och enskilda företag. Vi värnar om att våra elever ska vara anställningsbara när de avslutar sin utbildning hos oss. Vi är ett gott gäng som stöttar varandra och har nära till skratt. Vi behöver ersätta vår biträdande rektor som har valt att söka nya utmaningar.
Vi söker
Vi söker dig som har arbetat som biträdande rektor och har pedagogisk utbildning eller annan adekvat utbildning eller erfarenhet, samt goda IT kunskaper och van att arbeta i olika datasystem. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, är flexibel, stresstålig, serviceinriktad och lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska ha god kunskap och insikt om relevanta styrdokument, regler, metoder och rutiner inom vuxenutbildning.
Erfarenhet som biträdande rektor inom vuxenutbildning är meriterande.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med överordnad chef uppnå uppsatta mål i resultat och kvalitet i verksamhetens utbildningar
Administration kopplade till yrkesrollen, t.ex. schemaläggning och vikarieanskaffning
Leda och planera den dagliga operativa verksamheten
Samordnande funktion för arbetslagsledarna
Övriga sedvanliga arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen.
Avlastning/service till rektor.
Ansvarig för att utveckla och uppdatera administrativa rutiner och processer, utifrån nationella styrdokument och verksamhet, samt att säkerställa implementation och drift av dessa.
Stöd till budgetansvarig i organisationen
Kvalitetsarbete med följande analys och rapportering
Omvärldsbevaka inom eget kompetensområde
Delar av tjänsten kan även komma att innehålla frågor som rör yrkes- och studievägledning.
Det här erbjuder vi dig.
Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna och finns på flera orter i Sverige. Genom en långsiktig strategi har vi under dessa år växt från den lokala aktören till att finnas från Malmö i söder till Haparanda i norr. Det som kännetecknar oss är engagemanget i den enskilda individen, verksamheterna samt i uppdraget att leda eleverna från jobbdröm till drömjobb.
Du får kollegor runt hela Sverige, en öppen organisation där det är korta beslutsvägar och goda karriärmöjligheter.
Alla som har en hel- eller deltidsanställning hos oss på Movant får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Du kan också få oberoende pensionsrådgivning, utnyttja friskvårdsbidrag samt göra brutto- och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter - allt direkt i förmånswebben. Förmånswebben är dessutom kopplat till ett personalkort som ger dig en mängd rabatter hos stora och välkända varumärken.
Som del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag, är karriärmöjligheterna hos oss på Movant stora. Välkommen att bli en del av vårt engagerade och glada team.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Uppsala
Anställningsform: Tillsvidare 100%
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Mikael Östh Rektor, mikael.osth@movant.se
.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movant AB
(org.nr 556526-5005) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Movant Jobbnummer
9670539