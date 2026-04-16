Biträdande rättschef till Bolagsverket
Syftet med Bolagsverkets verksamhet är att ge förutsättningar för ett stabilt och väl fungerande näringsliv. Genom att registrera och tillhandahålla aktuell och korrekt företagsinformation bidrar vi med ökad transparens och trygghet för samhällets aktörer. Vi verkar för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag, och bidrar i samverkan med andra till att företag inte används som brottsverktyg.
Hos oss arbetar omkring 700 medarbetare med bas i Sundsvall. Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, känner engagemang i ditt uppdrag och får vardagen att fungera. En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är viktigt för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Bolagsverkets rättsavdelning ansvarar, under ledning av rättschefen, för myndighetens rättsliga styrning. I detta ingår att säkerställa ett ändamålsenligt författningsstöd samt att bidra till en enhetlig och väl avvägd rättstillämpning inom hela myndigheten. Avdelningen stöttar verksamheten i frågor som rör rättslig kvalitetssäkring, föreskrifter och rättsligt stöd inom samtliga rättsområden som förekommer vid myndigheten. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer.
Arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll i den rättsliga styrningen av en myndighet i utveckling? Här får du arbeta nära beslutsfattandet, i en roll med stort inflytande, och bidra till väl avvägda rättsliga ställningstaganden i en komplex och föränderlig verksamhet.
Som biträdande rättschef har du en central roll i myndighetens rättsliga styrning. Du bistår rättschefen, som ingår i myndighetens strategiska ledning, och arbetar i nära samverkan med denne.
Rollen är självständig och innebär ett stort ansvar för att utveckla, samordna och kvalitetssäkra arbetet samt säkerställa att verksamheten vilar på en väl avvägd och korrekt rättslig grund.
Du bidrar till stabilitet, riktning och utveckling i avdelningens arbete. I rollen ingår även kontakter med andra myndigheter och relevanta aktörer i rättsliga frågor.
Tjänsten är nyinrättad. Du kommer att ha goda möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt och innehåll.
I rollen kommer du bl.a. att:
* driva och utveckla den rättsliga styrningen på taktisk-strategisk nivå
* säkerställa hög kvalitet i rättsliga bedömningar och bidra till en enhetlig och väl avvägd rättstillämpning
* säkerställa att ärenden som föredras för rättschefen är allsidigt belysta och rättsligt förankrade
* vägleda medarbetare i komplexa juridiska frågor samt i beredningen av avdelningens ärenden
* bidra till strategiska och rättsliga avvägningar i en verksamhet i förändring
* vara rättschefens ersättare vid behov
Du ingår i rättsavdelningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till rättschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har jurist- eller juris kandidatexamen
* är hovrätts- eller kammarrättsassessor, eller har motsvarande kvalificerad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* har gedigen dokumenterad erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom statlig verksamhet
* har mycket god kunskap om statlig förvaltning, myndighetsstyrning och lagstiftningsprocessen
* har goda erfarenheter av att leda andra
* uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet från Regeringskansliet eller annat arbete med lagstiftnings- och författningsarbete
* erfarenhet av systematiskt arbete med regelefterlevnad
* erfarenhet som chef med personal- och verksamhetsansvar Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du en trygg och erfaren ledare med hög integritet och gott omdöme.
Du har en mycket god analytisk förmåga och kan göra väl avvägda rättsliga bedömningar även i komplexa frågor. Arbetet präglas av struktur, god prioriteringsförmåga och förmåga att fatta beslut med bibehållen kvalitet även under tidspress, i enlighet med gällande rätt och myndighetens styrning. Rollen ställer krav på stabilitet och förmåga att hantera ett varierat och stundtals högt inflöde av frågor.
Du är en tydlig och pedagogisk kommunikatör som skapar förtroende, engagemang och ett gott samarbetsklimat. Med ett relationsskapande arbetssätt bidrar du till att bygga förtroende samt har mod att stå för dina bedömningar.
Du trivs i en miljö där uppdrag och förutsättningar förändras över tid och har förmåga att leda i förändring. Arbetet innebär att bidra till stabilitet, riktning och ett professionellt arbetssätt.
I rollen är det viktigt att kunna ta tillvara olika kompetenser och bidra till en inkluderande arbetsmiljö präglad av engagemang och respekt.
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med vår ledarskapspolicy.
Chefer på Bolagsverket:
* beaktar helheten
* agerar medvetet i vardagen
* kommunicerar kontinuerligt
* skapar förutsättningar
Placeringsort: Sundsvall eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Bifoga endast CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, istället får du svara på ett antal urvalsfrågor.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 1739/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489)
851 81 SUNDSVALL Arbetsplats
Bolagsverket, Rättsavdelningen Kontakt
Rättschef
Maria Monthure maria.monthure@bolagsverket.se 060-18 46 03
