Biträdande överläkare till protessektionen
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2025-09-22
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet ortopedi och handkirurgi är en arbetsplats i ständig utveckling som består av en ortopedisk vuxenakutmottagning, omhändertagande av akuta och elektiva ortopediska tillstånd samt en barnortopedisk enhet med akut och elektiv verksamhet. Huvudinriktningen är såväl högspecialiserad som basorienterad ortopedisk vård inom sju olika sektioner indelade i proteskirurgi, ryggkirurgi, frakturkirurgi, skuldra/knäkirurgi, fotkirurgi, handkirurgi samt barnortopedi. Förutom patienter från Uppsala län handläggs ett stort antal riks/regionpatienter inom respektive subspecialitet och verksamhetsområdet har ett omfattande samarbete med ortopedklinikerna i regionen. Verksamhetsområdet har omkring 300 anställda.
Tjänsten innefattar akut och elektiv ortopedi med inriktning på proteskirurgi. Jourtjänstgöring ingår i tillägg till mottagning, avdelningsarbete samt akut och elektiv proteskirurgi. Tjänstgöringen är förlagd till Akademiska sjukhuset men kan även vara förlagd till våra samarbetspartner både inom och utanför regionen. Verksamhetsområdet har en akademisk profil med utbildning för läkarstudenter och läkare i alla delar utav karriären, andra grundutbildningar och specialistutbildningar för sjuksköterskor. Vi bedriver forskning med nationella och internationella samarbetspartners och kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med fokus på proaktiv verksamhetsutveckling.
Som medarbetare i protessektionen ingår du i ett team specialister/överläkare med stort kliniskt och akademiskt engagemang och med en stark lojalitetskänsla. Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i ortopedi sedan minst 5 år tillbaka med inriktning proteskirurgi. Dokumenterad erfarenhet av komplexa höft- och knäprotesoperationer är mycket meriterande.
Vi tror att du har en stark personlig drivkraft och vill vara med och utveckla verksamheten mot en internationellt hög standard. Tjänsten innebär ett särskilt ansvar för ortopedtekniska hjälpmedel, och därför är kompetens inom protesförsörjning efter amputationer särskilt meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. God samarbets- och kommunikationsförmåga, en ödmjuk och ansvarstagande inställning samt pedagogisk förmåga värderas högt. Även engagemang inom verksamhetsutveckling, undervisning och utbildning är starkt meriterande.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Jour kommer att ingå i tjänstgöringen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Caroline Sköld, 018-617 15 47
Sektionschef Björn Hernefalk, 018-611 46 83
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
